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الجعيد يعين الثبيتي مدير لمراكز تخصصي الطائف

الجعيد يعين الثبيتي مدير لمراكز تخصصي الطائف
http://almnatiq.net/?p=837829
الطائف - عادل الزهراني

اصدر مدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور / سطام الجعيد قرار   بتكليف الاستاذ /فواز سفر الثبيتي مديرآ للمراكز الصحيه التابعه لتخصصي الطائف  .
ومن جانبه عبر الثبيتي عن شكره وامتنانه لهذه الثقه الغاليه  لتكليفه سائلآ المولى عز وجل ان يعينه على المسئوليه المناطه به وأن يقدم الخدمه الصحيه بمهنية واحترافيه تعزيزآ لتوجيهات مقام الوزارة  ولرؤية المملكه العربية السعودية الطموح للوصول لمجتمع صحي واعي .

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