المدير العام يتابع ميدانيا سير العمل في مبنى ثانوية الملك سعود وبيت الطالب

المناطق - الباحة

تابع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني ميدانياً سير العمل بمبنى مشروع ثانوية الملك سعود ومبنى بيت الطالب وشاهد نسبة الإنجاز، وبحث مواجهة العوائق التي قد تعترض سير العمل لإيجاد الحلول الفورية، وناقش آلية استلام المشروعات، وجودة تنفيذها وفقاً للمواصفات المحددة،

وذلك استمراراً لتنفيذ الخطة الزمنية التي وضعتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة للوقوف على المشروعات التعليمية، ومتابعة القائمة منها، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بها وإنهائها من قبل المقاولين المسندة إليهم .

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة أهمية متابعة تنفيذ المشروعات من خلال إعداد خطة عمل مجدولة للقيام بالزيارات الدائمة من قبل الجهات المعنية للوقوف على نسبة المنجز والرفع بتقارير دائمة للإدارة، مؤكداً التزام المقاولين بأهمية بتنفيذ المشروعات بوقتها المحدد من خلال تكثيف العمل الميداني ومتابعة المشروع ورفع درجة التنسيق والتعاون بين الإدارة والمقاولين حيال تنفيذ المشروعات والعمل على معالجة المعوقات أولاً بأول.

رافقه مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية الأستاذ محمد علي مقبول.