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بحضور أكثر من ٨٠٠ كشاف وقائد محافظ بلجرشي يدشن المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها

بحضور أكثر من ٨٠٠ كشاف وقائد محافظ بلجرشي يدشن المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها

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بحضور أكثر من ٨٠٠ كشاف وقائد محافظ بلجرشي يدشن المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها

بحضور أكثر من ٨٠٠ كشاف وقائد محافظ بلجرشي يدشن المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها
http://almnatiq.net/?p=837839
المناطق - الباحة

دشن محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم اليوم, فعاليات المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها تحت شعار “النظافة من الإيمان .. حماية للإنسان وتنمية المجتمع”, بحضور مساعد مدير التعليم للشئون التعليمية بالباحة علي بن عوضه مديس, وعدد من مديري الإدارات الحكومية, وذلك في حديقة الراية بالمحافظة .

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاه كلمة لمدير مكتب التعليم ببلجرشي رحب فيها بالجميع وذكر أهداف المشروع وآلية تنفيذه بمراحله الثلاث وحث الجميع على تحقيق أهداف البرنامج وفق توجيه سعادة المدير العام ومساعديه.

بعد ذلك شارك سعادة المحافظ ومساعد المدير العام أبنائهم الكشافة في تقديم الخدمة للمنتزه .

بعدها قدم مساعد المدير العام درع تذكاري لمحافظ بلجرشي ثم تم تكريم بلدية بلجرشي والمدارس المشاركة لجهودهم في تنفيذ البرنامج .

 

وذكر رئيس النشاط الكشفي الأستاذ جمعان سعيد عواض أن البرنامج نفذ هذا اليوم في جميع مكاتب التعليم حيث تم تنفيذه في منتزه غابة رغدان بحضور مساعدي مدير مكتب التعليم بالوسط الأستاذ سعيد باحص والأستاذ ثامر حسين وتم تنفيذ البرنامج في مكتب التعليم بالعقيق في حديقة الدوار بحضور رئيس الشؤون التعليمية بالمكتب الأستاذ سفر مهدي وأيضا نفذ في مكتب التعليم بالمندق في حديقة الفراشة بحضور رئيس الشؤون التعليمية بالمكتب الأستاذ ذياب الدرمحي ونفذ البرنامج في مكتب التعليم بالقرى في منتزة الثروة الوطني بحضور الأستاذ عوضه شاكر رئيس الشؤون التعليمية بالمكتب.

ولقد نفذت هذه الفعاليات بمشاركة اكثر من ٦٠ مدرسة وأكثر من ٨٠٠ كشاف وقائد في جميع المحافظة.

الجدير بالذكر ان هذا البرنامج ينفذ للسنة الثانية عشر على التوالي ويغرس قيم تربوية في نفوس ابنائنا الطلاب للحفاظ على البيئة.

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