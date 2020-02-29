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تنمية القريات تنظم ورشة الشراكات المجتمعية ودورها في تنمية وتطوير المجتمع المحلي

تنمية القريات تنظم ورشة الشراكات المجتمعية ودورها في تنمية وتطوير المجتمع المحلي

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تنمية القريات تنظم ورشة الشراكات المجتمعية ودورها في تنمية وتطوير المجتمع المحلي

تنمية القريات تنظم ورشة الشراكات المجتمعية ودورها في تنمية وتطوير المجتمع المحلي
http://almnatiq.net/?p=837842
المناطق - الجوف

 

نظم مركز التنمية الاجتماعية بالقريات بالتعاون مع جامعة الجوف ممثلة بكلية العلوم والآداب بالقريات. ورشة عمل بعنوان (الشراكات المجتمعية ودورها في تنمية وتطوير المجتمع المحلي) حيث تأتي الورشة بهدف بناء جسور التواصل بين جميع القطاعات في إطار الشراكات المجتمعية والالمام بأهمية الشراكات المجتمعية ومردودها المجتمعي.

وقد استهل اللقاء بكلمة مدير مركز التنمية الاجتماعية الاستاذ/ أحمد ابراهيم الزارع والتي رحب فيها بالحضور ثم تناول دور مركز التنمية وأهدافها الاستراتيجية التي تتوافق مع محاور رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ثم تلتها كلمة عميد كلية العلوم والآداب بالقريات الدكتور/ مشعل محمد العنزي ثم كلمة للدكتور/ عواد عبدالرحمن الرويلي.

هذا وقد قدم الورشة الدكتور/ علاء الدين عبدالحليم وتضمنت عدة محاور من أبرزها الالمام بمفهوم الشراكة المجتمعية وأهميتها ،والتمكن من مفهوم المسئولية المجتمعية والوعي بمردود الشركات المجتمعية واخيراً القدرة على تصنيف وتقييم الشراكات المجتمعية.

وفي ختام الورشة كرم مدير مركز التنمية الاجتماعية عميد كلية العلوم والآداب بالقريات والمشاركين.

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