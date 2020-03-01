صحة الجوف تنظم معرضاً توعوي للوقاية من فايروس كورونا الجديد

المناطق - الجوف

نظمت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف معرضاً توعوي للوقاية من فايروس كورونا الجديد , أستمر لمدة أسبوع في مجمع الجوف بلازا .

وشمل المعرض على أجنحة توعوية للزوار عن الطرق الصحيحة للوقاية من فايروس كورونا وشمل تدريب الزوار على طرق غسل الأيدي الصحيحة , وأفلام توعوية , كما قدم المعرض برشورات توعوية عن طرق الوقاية من الفايروس , وأستخدم طريقة جهاز الربوت لتوزيع المعقمات على الزوار , وصاحب المعرض فعاليات للطفل لرفع ثقافة الوعي لديهم للحفاظ على أيديهم وطرق غسلها.

وشارك بالمعرض الصحة العامة, ومكافحة العدوى, وفريق التوعية الصحية التطوعي (واعي), ومستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز , ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي , ومستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا .

ويأتي ذلك ضمن سلسلة أنشطة توعوية تقوم بها صحة الجوف لتوعية المجتمع بالطرق الصحيحة للوقاية من الفايروس , حيث نظمت ورش عمل للعاملين بالمطار , وزيارات للمدراس , وتوفر النشرات والأفلام التوعوية بكافة قطاعتها من المركز الصحية والمستشفيات , وتواصل جهودها في ذلك .