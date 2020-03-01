جامعة الجوف تقيم ندوة ترسيخ القيم في المجتمع السعودي

برعاية مدير الجامعة المكلف أ. د / بدر الزارع، تقيم جامعة الجوف ممثلة بكلية العلوم والآداب في محافظة القريات يوم الثلاثاء ٨ / ٧ / ١٤٤١هـ، ندوة علمية بعنوان (ترسيخ القيم في المجتمع السعودي رؤية شرعية ونظامية)، بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والمختصين في المجالات القانونية والتربوية والإعلامية.

وأوضح عميد كلية العلوم والآداب بالقريات د. مشعل العنزي، أن أهمية هذه الندوة تكمن في تحقيق دور الجامعة في خدمة المجتمع والحرص على ترسيخ القيم الإسلامية في نفوس أبنائه، مضيفاً أن الندوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع السعودي بمفهوم القيم، واستثماره في مكافحة الأفكار الضالة والدخيلة، وكذلك في تعزيز دور الأنظمة والقوانين السعودية في ترسيخ القيم والمبادئ الإسلامية.

مؤكداً بأن الندوة سوف تناقش دور المؤسسات الحكومية في تنمية القيم، واستثمار التقنيات الحديثة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في ترسيخ القيم في المجتمع، وكذلك الاستفادة من التجارب العالمية والعربية الرائدة في مجال القيم وتعزيزها، بالإضافة إلى الخروج برؤية استراتيجية تسهم في ترسيخ القيم وتعزيزها لدي المجتمع السعودي.

وترّكز الندوة على ثلاثة محاور الأول: القيم في المنظور الشرعي، ويتضمن ثلاث أوراق علمية، الأولى بعنوان (التأصيل الشرعي للقيم، وعناية الشريعة بها)، يقدّمها عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة د. سعد العنزي، والورقة الثانية يتولى تقدّيمها عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والآداب بالقريات د. خالد الشراري وتتحدث عن الأحكام الشرعية للقيم الإسلامية، وورقة القيم الوقائية في الشريعة الإسلامية يستعرضها المشرف على التدريب التربوي في إدارة التعليم بمكة المكرمة د. إبراهيم الحربي.

ويتناول المحور الثاني أبرز قضايا القيم في الأنظمة والقوانين السعودية، حيث يستعرض ثلاث أوراق علمية، الأولى تتحدث عن الأنظمة السعودية وتعزيزها للقيم يقدّمها المستشار في وزارة الدفاع د. عبد الله الحريري حول القيم وتطبيقاتها النظامية، فيما تشرح الورقة الثانية المخرجات القيمية لنظام الذوق العام ويقدمها عضو مجلس الشورى د. فايز الشهري، أما الورقة الثالثة والتي جاءت بعنوان “القيم الوقائية في الأنظمة السعودية” وتقدّمها عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى د. نورة الرشود.

وخصصت اللجنة المنظمة للندوة، دور المؤسسات في ترسيخ المخرجات القيمية وتعزيزها ليكون عنواناً للمحور الثالث والذي يتضمن ثلاث أوراق علمية الأولى يقدّمها الشيخ عيد الشمري مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في المنطقة تتطرق إلى دور المؤسسات الدينية في ترسيخ القيم في المجتمع، فيما تتناول الورقة الثانية دور المؤسسات الإعلامية ويستعرضها المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء أ. محمد الدخيني، وتختم هذه الجلسة بورقة علمية من إعداد د. مريم العنزي عميدة كلية البنات بطبرجل، وتشرح دور المؤسسات التعليمية والتربوية في ترسيخ القيم في المجتمع.