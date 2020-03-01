كلية العلوم والآداب بالقريات تنظّم محاضرات وأنشطة توعوية

المناطق - الجوف

نظّمت كلية العلوم والآداب بالقريات بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، ضمن نشاطاتها وبرامجها التوعوية، مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي تستهدف تطوير مهارات الطلبة في كافة المجالات واكسابهم المهارات المتنوعة.

وتناولت المحاضرة الأولى التي قدّمها المنسق الإعلامي بالكلية د. أكرم خليل، بعنوان “أثر وسائل الإعلام في تشكيل الوعي الطلابي” مفهوم الإعلام وأنواعه وأهمية دوره في الحياة، مستعرضاً الآثار الإيجابية لها على الطالب الجامعي مثل التوعية الفكرية وزيادة المعرفة، وتعزيز القيم والمبادئ القائمة على أسس الدين والأعراف الفاضلة، والتحصين من الأفكار الضارة المدمرة، كما حذر خليل، من الآثار السلبية لوسائل الإعلام مثل نشر الشائعات والمعالجة غير الموضوعية والكذب والتضليل وبث الأفكار المدمرة، فيما تناولت المحاضرة الثانية التي قدّمها د. علاء الدين عبد الرحيم، بعنوان “الشراكة المجتمعية ودورها في تنمية وتطوير المجتمع المحلي” تعريف الطلاب بأهمية الشراكة المجتمعية في تنمية المجتمع المحلي انطلاقا من رؤية المملكة 2030.

وتطرقت المحاضرة الثالثة التي قدّمها كل من د. لؤي فيصل ود. أسامة غربال ود. أحمد عطيتو، وحملت المحاضرة عنوان “بروتوكولات الانترنت العامة والخاصة”، إلى التعريف بالنظم والبروتوكولات المتحكمة في أعمال الانترنت.

وفي سياق آخر، أقامت الكلية بالتعاون مع جمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان ورشة العمل، حضرها عميد الكلية د مشعل العنزي، ووكيل الكلية د راضي الرويلي ورئيس مجلس إدارة جمعية الحياة، وتضمنت الورشة، تعريف الطلاب بالخطة التشغيلية للجمعية وما تقوم به من أعمال تخدم المرضى وترفع المعاناة عن كاهلهم، كما نفذت الكلية، دورة متقدمة في المحادثة الإنجليزية قدّمها كل من د. داوود جبير ود. الشفيع بدوي.

كما نفّذت الكلية زيارة طلابية إلى المدينة الجامعية بسكاكا، تعرّف خلالها الطلاب على مرافق ونظام العمل داخل المدينة الجامعية والتعرف على كافة ما تقدمه للطلاب والطالبات.