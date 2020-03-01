إيران لتركيا: أمرنا قواتنا بعدم الرد على ضرباتكم بإدلب

المناطق - وكالات

أكدت “المستشارية العسكرية الإيرانية” في سوريا في بيان لها نشرته وكالة أنباء فارس الإيرانية التابعة للحرس الثوري الأحد، “استمرار تعرض مواقع المركز للقصف المدفعي التركي” في إدلب ، ودعت أنقرة إلى “تحكيم العقل” والأخذ بعين الاعتبار “مصالح شعبها”.

وفي إشارة إلى القصف التركي السبت لمواقع النظام السوري وإصابة عناصر إيرانية ولبنانية من أعضاء حزب الله، أفاد البيان بأن المستشارية أصدرت أوامر لقواتها بعدم الرد على العسكريين الأتراك في إدلب حفاظا على أرواحهم”.

كما قالت المستشارية في بيانها هذا “إن القوات الإيرانية امتنعت عن الرد على عناصر القوات التركية رغم وجودهم في مرمى قواتنا.. ومع ذلك يستمر الجيش التركي في القصف المدفعي مستهدفاً مواقعنا ومراكزنا وقواعدنا”.

إلى ذلك، دعت العسكريين الأتراك إلى “تحكيم العقل وفقا لمصالح الشعبين السوري والتركي” على حد وصفها.

تحذير إيراني للقوات التركية

ووجه بيان المستشارية العسكرية تحذيرا للقوات التركية بالقول: “نؤكد مرة أخرى أن أبناء الشعب التركي في الجيش بمنطقة إدلب في مرمى قواتنا العسكرية حيث من السهولة بمكان أن ننتقم منهم لقصف مراكزنا ولكننا حثينا قادتنا العسكريين على ضبط النفس”.

وقتل في القصف التركي يوم السبت على أقل تقدير “رجل دين إيراني مسلح” يدعى “سيد علي زنجاني” وصفته وكالة فارس بأحد “حماة المراقد” في سوريا دون أن تذكر مهمة زنجاني الذي قالت بأنه طالب علوم دينية.

وزاد بيان المستشارية العسكرية الإيرانية من نبرة التهديد الحذر، داعياً العسكريين الاتراك إلى “الضغط على قادتهم السياسيين للحؤول دون إراقة دماء العسكريين الأتراك على الاراضي السورية”.

“الظروف باتت صعبة”

كما وصف البيان الوضع بعد القصف التركي المكثف بأنه “بات صعبا وشاقا للغاية”، ولكنه أكد في الوقت نفسه “الوقوف إلى جانب النظام السوري، بغية “مكافحة الإرهابين وتحرير جميع الأراضي السورية”، بحسب تعبيره.

مقتل 55 جندياً تركياً

يذكر أن 55 جندياً تركياً لقوا حتفهم في إدلب خلال شهر فبراير بهجمات متفرقة شنتها قوات النظام السوري.

في المقابل، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 26 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها السبت جراء هجمات طائرات مسيرة تركية على مواقع للنظام في ريفي إدلب وحلب ليرتفع عدد قتلى قوات النظام خلال أقل من 48 ساعة إلى 74.

كما أسفرت الضربات التركية عن مقتل 10 من حزب الله اللبناني في ريف إدلب، و4 آخرين من ميليشيات عاملة مع حزب الله، أحدهم ضابط في الحرس الثوري الإيراني.