احدث الأخبار

“صحة الرياض”: تشغيل مراكز صحية “ممتدة” بنظام الرعاية العاجلة
أبرز المواد
 46 إصابة بكورونا في الكويت .. آتية من إيران
أبرز المواد
 إيران لتركيا: أمرنا قواتنا بعدم الرد على ضرباتكم بإدلب
أبرز المواد
 كلية العلوم والآداب بالقريات تنظّم محاضرات وأنشطة توعوية
منطقة الجوف
 جامعة الجوف تقيم ندوة ترسيخ القيم في المجتمع السعودي
منطقة الجوف
 صحة الجوف تنظم معرضاً توعوي للوقاية من فايروس كورونا الجديد
منطقة الجوف
 تنمية القريات تنظم ورشة الشراكات المجتمعية ودورها في تنمية وتطوير المجتمع المحلي
منطقة الجوف
 بحضور أكثر من ٨٠٠ كشاف وقائد محافظ بلجرشي يدشن المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها
منطقة الباحة
 المدير العام يتابع ميدانيا سير العمل في مبنى ثانوية الملك سعود وبيت الطالب
منطقة الباحة
 هكذا تسترد رسائل واتساب المحذوفة!
أبرز المواد
 الجعيد يعين الثبيتي مدير لمراكز تخصصي الطائف
منطقة مكة المكرمة
 مفاجأة صادمة من الصحة العالمية.. “الكمامة لا تنفع إلا”
أبرز المواد
عاجل

سفارة خادم الحرمين في بيروت للسعوديين: أجّلوا خُطط سفركم إلى لبنان

“صحة الرياض”: تشغيل مراكز صحية “ممتدة” بنظام الرعاية العاجلة

“صحة الرياض”: تشغيل مراكز صحية “ممتدة” بنظام الرعاية العاجلة

أبرز المواد
46 إصابة بكورونا في الكويت .. آتية من إيران

46 إصابة بكورونا في الكويت .. آتية من إيران

أبرز المواد
إيران لتركيا: أمرنا قواتنا بعدم الرد على ضرباتكم بإدلب

إيران لتركيا: أمرنا قواتنا بعدم الرد على ضرباتكم بإدلب

أبرز المواد
كلية العلوم والآداب بالقريات تنظّم محاضرات وأنشطة توعوية

كلية العلوم والآداب بالقريات تنظّم محاضرات وأنشطة توعوية

منطقة الجوف

“صحة الرياض”: تشغيل مراكز صحية “ممتدة” بنظام الرعاية العاجلة

“صحة الرياض”: تشغيل مراكز صحية “ممتدة” بنظام الرعاية العاجلة
http://almnatiq.net/?p=837860
المناطق - واس

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض عن تشغيل 10 مراكز صحية ممتدة، بنظام الرعاية الصحية العاجلة في القطاعات الصحية خارج مدينة الرياض، وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضحت صحة الرياض أن الهدف من تشغيل المراكز الصحية الممتدة هو تخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات وزيادة عدد المستفيدين من مراكز الرعاية العاجلة وسهولة الوصول للخدمات في مراكز الرعاية الأولية، مؤكدة أن تشغيل المراكز الصحية ‏الممتدة بنظام الرعاية العاجلة هي أحد مشاريع التطوير التي تبنتها وزارة الصحة في إطار تقديم خدمات أفضل للمرضى.
وأكدت صحة الرياض أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على استثمار جميع الإمكانيات المتاحة وتجويد خدماتها للارتقاء بمستويات الأداء في مرافقها الصحية، وضمن البرامج التطويرية لمراكز الرعاية الصحية الأولية في المنطقة.
يذكر أن المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض حددت 19 مركز رعاية صحية أولية مناوبة لخدمة المرضى والمراجعين في مدينة الرياض منها 17 مركزاً صحياً تعمل على مدار 16 ساعة، تم اختيارها بدقة لتغطية أكبر مساحات جغرافية، وتسهيل وصول المراجعين إليها من مختلف أحياء المدينة، ومركزان صحيان يعملان لمدة 24 ساعة لتخفيف الضغط على المستشفيات.
وتحرص وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض من خلال المراكز الصحية المناوبة على خدمة المواطنين وتلبية رغبات المستفيدين من خدمات المراكز الصحية ومنسوبيها وتحقيقاً لمطالبهم وبما يتماشى مع ظروفهم الاجتماعية.

روابط ذات صلة

46 إصابة بكورونا في الكويت .. آتية من إيران

46 إصابة بكورونا في الكويت .. آتية من إيران
إيران لتركيا: أمرنا قواتنا بعدم الرد على ضرباتكم بإدلب

إيران لتركيا: أمرنا قواتنا بعدم الرد على ضرباتكم بإدلب
هكذا تسترد رسائل واتساب المحذوفة!

هكذا تسترد رسائل واتساب المحذوفة!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*