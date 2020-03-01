“صحة الرياض”: تشغيل مراكز صحية “ممتدة” بنظام الرعاية العاجلة

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كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض عن تشغيل 10 مراكز صحية ممتدة، بنظام الرعاية الصحية العاجلة في القطاعات الصحية خارج مدينة الرياض، وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضحت صحة الرياض أن الهدف من تشغيل المراكز الصحية الممتدة هو تخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات وزيادة عدد المستفيدين من مراكز الرعاية العاجلة وسهولة الوصول للخدمات في مراكز الرعاية الأولية، مؤكدة أن تشغيل المراكز الصحية ‏الممتدة بنظام الرعاية العاجلة هي أحد مشاريع التطوير التي تبنتها وزارة الصحة في إطار تقديم خدمات أفضل للمرضى.

وأكدت صحة الرياض أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على استثمار جميع الإمكانيات المتاحة وتجويد خدماتها للارتقاء بمستويات الأداء في مرافقها الصحية، وضمن البرامج التطويرية لمراكز الرعاية الصحية الأولية في المنطقة.

يذكر أن المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض حددت 19 مركز رعاية صحية أولية مناوبة لخدمة المرضى والمراجعين في مدينة الرياض منها 17 مركزاً صحياً تعمل على مدار 16 ساعة، تم اختيارها بدقة لتغطية أكبر مساحات جغرافية، وتسهيل وصول المراجعين إليها من مختلف أحياء المدينة، ومركزان صحيان يعملان لمدة 24 ساعة لتخفيف الضغط على المستشفيات.

وتحرص وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض من خلال المراكز الصحية المناوبة على خدمة المواطنين وتلبية رغبات المستفيدين من خدمات المراكز الصحية ومنسوبيها وتحقيقاً لمطالبهم وبما يتماشى مع ظروفهم الاجتماعية.