“قطريليكس”: نظام الحمدين يستغل اتفاق طالبان لتبييض وجهه أمام المجتمع الدولي

المناطق-الرياض

قال موقع “قطريليكس” التابع للمعارضة القطرية أن تنظيم الحمدين لاستغلال اتفاق طالبان وأمريكا لتبييض وجهه أمام العالم الذي أدرك تورط النظام القطري في دعم الإرهاب حول العالم.

وأضاف “قطريليكس” أن النظام القطري يحاول التقرب لواشنطن عن طريق استغلال علاقاته بالتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم طالبان لتمرير هدنة بين الطرفين، وأن واشنطن استغلت العلاقات الجيدة بين النظام القطري والجماعة الإرهابية الأشهر في العالم.

وأضاف التقرير أن الوساطة القطرية لن تكفي لرفع الاتهامات عن كبار رجال النظام القطري بتهمة دعم الإرهاب، حيث إنه رغم سيطرتهم على التنظيم الإرهابي وإظهاره بشكل غير مألوف وتحويلهم عناصر إرهابية إلى مفاوضين سياسيين إلا أن المراقبين أكدوا أن هذا يحسب ضد قطر وليس لها، حيث يوضح إلى أيّ مدى يفرض التمويل القطري سيطرته على التنظيمات الإرهابية الموالية لتنظيم الحمدين.

وأشار التقرير إلى أن حركة طالبان الإرهابية تقدّمت في وقتٍ سابق بالشكر للنظام القطري على مساعداته المالية والعسكرية للحركة المتطرفة، حيث قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة “سهيل شاهين”: “نحن ممتنون لدولة قطر على الجهود التي تقدمها لحركة طالبان”، مما يؤكد أن الدوحة تمثل خزانة ثمينة يعتمد عليها قادة طالبان الإرهابية في دعمهم لتنفيذ العمليات الإرهابية، كما أن لديها مكتب في العاصمة الدوحة.