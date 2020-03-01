احدث الأخبار

أرامكو تستحوذ على 70 % من سابك في جميع الدول
أبرز المواد
 “قطريليكس”: نظام الحمدين يستغل اتفاق طالبان لتبييض وجهه أمام المجتمع الدولي
أبرز المواد
 “صحة الرياض”: تشغيل مراكز صحية “ممتدة” بنظام الرعاية العاجلة
أبرز المواد
 46 إصابة بكورونا في الكويت .. آتية من إيران
أبرز المواد
 إيران لتركيا: أمرنا قواتنا بعدم الرد على ضرباتكم بإدلب
أبرز المواد
 كلية العلوم والآداب بالقريات تنظّم محاضرات وأنشطة توعوية
منطقة الجوف
 جامعة الجوف تقيم ندوة ترسيخ القيم في المجتمع السعودي
منطقة الجوف
 صحة الجوف تنظم معرضاً توعوي للوقاية من فايروس كورونا الجديد
منطقة الجوف
 تنمية القريات تنظم ورشة الشراكات المجتمعية ودورها في تنمية وتطوير المجتمع المحلي
منطقة الجوف
 بحضور أكثر من ٨٠٠ كشاف وقائد محافظ بلجرشي يدشن المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها
منطقة الباحة
 المدير العام يتابع ميدانيا سير العمل في مبنى ثانوية الملك سعود وبيت الطالب
منطقة الباحة
 هكذا تسترد رسائل واتساب المحذوفة!
أبرز المواد
عاجل

سفارة خادم الحرمين في بيروت للسعوديين: أجّلوا خُطط سفركم إلى لبنان

أرامكو تستحوذ على 70 % من سابك في جميع الدول

أرامكو تستحوذ على 70 % من سابك في جميع الدول

أبرز المواد
“قطريليكس”: نظام الحمدين يستغل اتفاق طالبان لتبييض وجهه أمام المجتمع الدولي

“قطريليكس”: نظام الحمدين يستغل اتفاق طالبان لتبييض وجهه أمام المجتمع الدولي

أبرز المواد
“صحة الرياض”: تشغيل مراكز صحية “ممتدة” بنظام الرعاية العاجلة

“صحة الرياض”: تشغيل مراكز صحية “ممتدة” بنظام الرعاية العاجلة

أبرز المواد
46 إصابة بكورونا في الكويت .. آتية من إيران

46 إصابة بكورونا في الكويت .. آتية من إيران

أبرز المواد

أرامكو تستحوذ على 70 % من سابك في جميع الدول

أرامكو تستحوذ على 70 % من سابك في جميع الدول
http://almnatiq.net/?p=837869
المناطق- الرياض

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الأحد أن عملية استحواذها المقترحة على حصة أغلبية تساوي 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” من صندوق الاستثمارات العامة قد حصلت على موافقة غير مشروطة من المفوضية الأوروبية.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي نشر على موقع سوق الاسهم “تداول” اليوم الاحد، أنه بهذا تكون عملية الاستحواذ المقترحة قد حصلت على الموافقة غير المشروطة في جميع الدول والمناطق القضائية التي يلزم فيها تقديم طلبات مسبقة لموافقة هيئات مكافحة الاحتكار.
ووقّعت شركة “أرامكو السعودية” في نهاية آذار/ مارس 2019، اتفاقية الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة “سابك” والبالغة 70 بالمئة من الشركة، بقيمة 1ر69 مليار دولار ، وهو ما يعادل 1ر259 مليار ريال.

روابط ذات صلة

“قطريليكس”: نظام الحمدين يستغل اتفاق طالبان لتبييض وجهه أمام المجتمع الدولي

“قطريليكس”: نظام الحمدين يستغل اتفاق طالبان لتبييض وجهه أمام المجتمع الدولي
“صحة الرياض”: تشغيل مراكز صحية “ممتدة” بنظام الرعاية العاجلة

“صحة الرياض”: تشغيل مراكز صحية “ممتدة” بنظام الرعاية العاجلة
46 إصابة بكورونا في الكويت .. آتية من إيران

46 إصابة بكورونا في الكويت .. آتية من إيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*