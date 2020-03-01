الكويت توقف العمل بنظام البصمة بسبب كورونا

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أكد دیوان الخدمة المدنیة الكونتي وقف العمل بنظام البصمة في الجھات الحكومية اعتبارا من 1 مارس وحتى 31 من الشھر نفسه.

وأوضح الديوان في بیان نشره على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) أن إثبات حالتي الحضور والانصراف سیتم عن طریق التوقیع على كشوف للحضور والانصراف تعدھا كل جھة حكومیة مشیرا إلى أنه یجوز لدیوان الخدمة المدنیة وضع طرق أخرى بدیلة لاثبات الحضور والانصراف.

وذكر أن ھذا الوقف یأتي في إطار الاجراءات الاحترازیة المتخذة لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).