ملتقى مدائن الفن بتبوك يعود مجدداً ويدعوا الفنانين والفنانات للمشاركة فيه

المناطق- تبوك:

دعت اللجنة المنظمة لملتقى ” مدائن الفن ” للفن التشكيلي والفوتوغرافي بمنطقة تبوك الفنانين والفنانات إلى المشاركة في نسخته الثانية ، التي من المزمع إقامتها مطلع الشهر القادم ، ويستمر لمدة ثلاثة أيام .

وأوضحت رئيسة اللجنة المنظمة أميرة الحسين بأن اللجنة ستبدأ اليوم بإستقبال المشاركات المفتوحة لجميع الفنانين والفنانات وفق الأشتراطات التي يأتي من أهمها المشاركة بعملين كحد أقصى في الفنين التشكيلي أو الضوئي وأن لايقل أبعاد العمل عن ٥٠ سم ×٥٠سم إضافة إلى إرفاق السيرة الذاتية للفنان أو الفنانة أو المصورة والمصورة مع ضرورة أن تلتزم الأعمال بتعاليم الدين الحنيفة، وأختيار الموضوع الذي يناسبه، مشيرة إلى أن مسارات الملتقى تتيح للجميع المشاركة بأي نوع من أنواع الفنون التشكيلية او الضوئية كالرسم والخط العربي والنحت والفن الجرافيتي ، والصور الفوتوغرافية على أن يكون آخر موعد لتسليم المشاركات في الـ٢٠ من الشهر الجاري.

وقالت ” الحسين” إن عودة الملتقى في نسخته الثانية هو عمل جاد، وهمة متواصلة لإثراء الساحة الفنية بمنطقة تبوك ، وإيجاد بيئة إبداعية وتعريفية للمجتمع بأهمية الفنين التشكيلي والضوئي بمختلف مسمياتها وأشكالها، وهو إمتداد للمعرض السابق الذي حرصنا فيه على تنمية مهارات المبدعين والمبدعات ودعمهم من خلال إقامة مثل هذه الملتقيات التي تعنى بالفن وأهله .

وأضافت : لقد خصصت اللجنة البريد التالي : [email protected] لإستقبال مشاركة الراغبين في عرض أعمالهم والمشاركة بها عليه ، وسيقوم فريق متخصص بإجراء الفرز وإشعار المشارك أو المشاركة بما تم بشأن أعماله، مبينة أن المعرض سيشكل انطلاقة محفزة لإثراء الحركة التشكيلية والضوئية في منطقة تبوك، وإبراز ما لديها من مواهب فنية ، داعية جميع الفنانين والفنانات إلى استثمار النشاط الإبداعي الخاص بهم في تنمية قدراتهم ومواهبهم، مؤكدة أهمية الفن كوسيلة تعريفية لما وصلت إليه المملكة العربية السعودية بشكل عام ومنطقة تبوك بشكل خاص من نهضة تنموية في مختلف المجالات ومنها قطاع السياحة الفنية.