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وكيل إمارة تبوك يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني

وكيل إمارة تبوك يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني

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امير الباحة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له

امير الباحة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له

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تعليم القصيم يحتفي بالأسبوع الوطني للموهبة والإبداع

تعليم القصيم يحتفي بالأسبوع الوطني للموهبة والإبداع
http://almnatiq.net/?p=837916
المناطق / بريدة

دشن مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح، الأحد 6-7-1441هـ، الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2020، الذي يأتي تزامناً مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع ٣ مارس، وذلك بحضور مدير إدارة الموهوبين بالإدارة العامة إبراهيم بن صالح الزميع وعددٍ من مشرفي إدارة الموهوبين.

ويهدف الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع إلى نشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع التعليمي لبناء قاعدة قويه من العقول المفكرة، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحوه وتعريف طلاب وطالبات المدارس بالموهبة والإبداع التعرف على المواهب المهنية للطلبة والطالبات وتنمية قدراتهم بمختلف أنواعها وفق ميولهم واتجاهاتهم.
ويتضمن أسبوع الموهبة حزمة من الفعاليات والعديد من الأنشطة، في مقدمتها لقاءات وندوات علمية وورش عمل ومسابقات وتفعيل للإذاعة الصباحية، تعبر عن توجهات رؤية المملكة، يقدمها عدد من المختصين في مجال الموهوبين والابتكار.

واطلع المدير العام خلال التدشين على برامج وخطة تفعيل أسبوع الموهبة والإبداع في مدارس المنطقة من قبل إدارتي الموهوبين والموهوبات مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل إدارتي الموهوبين والموهوبات متطلعًا لمواصلة ذات العطاء المثمر لخدمة الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم.
وشهدت المساعدة التعليمية هيفاء اليوسف، انطلاق الفعاليات بمجمع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للموهوبات ببريدة وافتتحت جلسات مؤتمر الموهبة الأول للطالبات الموهوبات ٢٠٢٠ والورش المصاحبة له. والتي قدمت فيها ١٤ ورقة عمل مثرية في جلسات مؤتمر الموهبة الأول للطالبات الموهوبات ، حيث استعرضت الطالبات تجاربهن مع الموهبة والإبداع بحضور عدد من القيادات التعليمية وأكثر من ٢٠٠ طالبة موهوبة .
وأشادت المساعدة التعليمية بالمحتوى العلمي والتجارب المقدمة بأوراق عمل جلسات مؤتمر الموهبة الأول للطالبات الموهوبات، مثمنة جهود إدارة الموهوبات ومنسوباتها لدعم الموهبة واستثمارها لبناء الوطن.

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