اللهيبي يدشن فعاليات الاسبوع الوطني للموهبة والابداع بتعليم الطائف

عادل الزهراني - الطائف

دشن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي فعاليات الاسبوع الوطني للموهبة والابداع ، وذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية محمد النفيعي ومدير إدارة الموهوبين .

واستمع اللهيبي من الطلاب الموهوبين البرامج التي يتلقونها داخل الحقول الدراسية ، ومدى الرعاية التي يحظون بها من المعلمين وقادة المدارس ، وذلك إثر زيارة الطلاب له في مكتبه بالإدارة العامة للتعليم بالفيصلية ، حيث أكد على تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه الطلاب ، مشيدا بالإنجازات التي حققوها خلال الفترة الماضية ، حاثاً الجميع على مواصلة الجهود المميزة في الموهبة لخدمة الدين والوطن .

ويشتمل البرنامج المصاحب لأسبوع الموهبة خلال الفترة من 6-10 / 7 على عدة برامج وفعاليات متنوعة منها ورش العمل والمعارض العلمية والرحلات الاستكشافية ، والمنشورات التثقيفية والاستضافات العلمية ، كما تتضمن الاستشارات حول الموهبة والموهوبين ، واللقاءات الاعلامية وساعة عبقري والمسابقة الابداعية ، كما يتضمن البرنامج ، فيما يستهدف البرنامج المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي والمجتمع التربوي .

وفي سياق متصل تابعت المساعدة للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي اليوم الأحد انطلاق الأسبوع الوطني واليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2020، تحت شعار “طموح يفوق التحدي”، والذي تنظمه إدارة الموهوبات بمتابعة منسقتي الأسبوع مها الأنصاري، وألفت المنقل، وإشراف مديرة الإدارة غالية العتيبي.

وكانت المساعدة قد استقبلت في مكتبها صباح اليوم معلمات وأطفال موهوبين من الروضة “السابعة عشرة” ، وشاهدت عرض مرئي عبر الأجهزة الذكية عن انطلاقة الأسبوع، كما استمعت إلى عبارات عن المناسبة قدمها أطفال الروضة، إلى جانب زيارة عدد من الطالبات الموهوبات بالثانوية ” الثانية تطوير” برفقة معلمتهن مبنى الشؤون التعليمية للمشاركة في هذه المناسبة وتقديم العديد من التوزيعات والمشاركات.

وقد اطلعت الزايدي على خطة الأسبوع ومزامنته لليوم الخليجي للموهبة والإبداع، ومايقدم خلال الأسبوع من فعاليات ومناشط تضم محاضرات توعوية، وورش تقنية، والعديد من البرامج والفعاليات، التي تستهدف شرائح المجتمع التعليمي والمحلي من المهتمين والمهتمات بمجال الموهبة والإبداع، وينفذها عددٌ من أكاديميات ومعلمات الرعاية والمسؤولات عن رعاية الموهوبات.