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وكيل إمارة تبوك يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني

وكيل إمارة تبوك يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني

منطقة تبوك
امير الباحة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له

امير الباحة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له

منطقة الباحة

امير الباحة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له

امير الباحة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له
http://almnatiq.net/?p=837920
المناطق-الباحة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم الأحد الموافق ١٤٤١/٧/٦فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له تحت شعار ( السلامة أولاً ) الذي نظمته مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد /جمعان بن دايس الغامدي أنه تم افتتح المعرض المصاحب للفعاليات حيث قام سموه الكريم بقص الشريط إيذاناً بافتتاحه ثم تجول في المعرض وشاهد محتوياته من الأجهزة الحديثة والآليات والمعدات الفنية في مجال الإنقاذ والإسعاف واللوحات التوعوية وأجنحة الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في الاحتفال كما إطلع على الإبتكار المقدم من إدارة الدفاع المدني بمحافظة القرى وكذلك مبادرة أسر الشهداء.
عقب ذلك تم تكريم الجهات المشاركة من قبل سمو أمير المنطقة وفي الختام قدم سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة هدية تذكارية لسمو أمير المنطقة.
كما أوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد /زهير بن سعد البسامي أن الدفاع المدني يولي الجميع كل الاهتمام والرعاية من خلال التوعية من الأخطار والوقاية منها ونشر ثقافة السلامة العامة والتعريف بجهاز الدفاع المدني ومهامه وأهدافه لكافة شرائح المجتمع وتعزيز قدراته لأداء مهامه في الحفاظ على سلامة أبناء الوطن وكل المقيمين على أرضه والحفاظ على المنشآت والمرافق الوطنية ضد المخاطر والأزمات والكوارث.
وأكد العميد البسامي أن رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والجهات الحكوميه والأهليه دور مهم على سلامة الجميع منوهًا بالدعم السخي الذي يلقاه الدفاع المدني من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – مما كان له بالغ الأثر في تطوير أجهزة الدفاع المدني وتطوير قدرات منسوبيه لحماية الأرواح والممتلكات والمشاركة في المناسبات المحلية والدولية من خلال برامجه المتعددة.
وعبر العميد البسامي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على دعمه وما يجده رجال الدفاع المدني بالمنطقة من دعم ومساندة من قبله والتي تعد حافزًا لبذل المزيد من الجهود لخدمة المجتمع.
كما أشاد بتعاون وتجاوب المواطنين والمقيمين مع تحذيرات وتنبيهات الدفاع المدني للوقاية من الأخطار .

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