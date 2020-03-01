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أمانة عسير و بلدياتها : 1372 زيارة تفتيشية تغلق 73 منشأة مخالفة خلال اسبوع

أمانة عسير و بلدياتها : 1372 زيارة تفتيشية تغلق 73 منشأة مخالفة خلال اسبوع

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تدشين أسبوع الموهبة بتعليم عسير

تدشين أسبوع الموهبة بتعليم عسير

منطقة عسير
وكيل إمارة تبوك يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني

وكيل إمارة تبوك يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني

منطقة تبوك
امير الباحة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له

امير الباحة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له

منطقة الباحة

برعاية أمير مكة.. اللواء المنتشري يدشن فعاليات اليوم العالمي تحت شعار ( السلامة أولاً )

برعاية أمير مكة.. اللواء المنتشري يدشن فعاليات اليوم العالمي تحت شعار ( السلامة أولاً )
http://almnatiq.net/?p=837926
عادل الزهراني - مكة المكرمة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة دشن اللواء علي خضران المنتشري مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة فعاليات اليوم العالمي تحت شعار ( السلامة أولاً ) والذي تنظمه الادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة باسواق مكة مول على مدار خمسة أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة. وبهذه المناسبة عبر اللواء علي المنتشري عن سروره برعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة لفعاليات اليوم العالمي والذي تحتفل به المملكة مع دول العالم تأكيدا للدور الانساني والحضاري لجهاز الدفاع المدني في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين. واضاف لقد شهد الدفاع المدني تطوراً كبير في مختلف عملياته وخدماته بما يحقق مستويات عالية من الجاهزية والاستعداد لمواجهة كافة الأخطار بفضل الدعم والرعاية الكريمة لولاة الأمر حفظهم الله. وأوضح اللواء المنتشري: أنه تم وضع خطط تنفيذية منذ وقت مبكر لجميع ادارات الدفاع المدني بالمنطقة لتحقيق الاهداف الموضوعة لهذه المناسبة، وذلك لإيصال الرسالة السلامة لجميع شرائح المجتمع من خلال إقامة المعارض والبرامج التوعوية وعقد المحاضرات وورش العمل المتخصصة وتنفيذ الزيارات وتفعيل الشراكة مع القطاع الحكومي والخاص. واخيراً اختتم حديثه بالدعاء الى الله عز جل ان يديم على هذه البلاد الخير والامن والاستقرار في ظل كلمة التوحيد شاكرا للجميع الحضور والمشاركة في الحفل .من جانب اخر وجه العميد عبدالله عيد القرشي مدير الادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الدعوة لزيارة المعرض باعتباره فرصة مهمة للعاملين في مجالات السلامة والاطفاء في القطاعين الحكومي والخاص للاطلاع وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن المعرض يعد تجمعًا كبيرًا ومهمًا للمتخصصين في مجال السلامة.واختتم حديثه بتوجيه شكره وتقديره لكافة الجهات المشاركه بالمعرض وتمنى التوفيق للجميع

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