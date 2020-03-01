وكيل إمارة تبوك يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني

تبوك - علي العميري:

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة دشن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني اليوم فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار ” السلامة أولاً ” بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وممثلي الجهات التطوعية والأهلية بالمنطقة .

واطلع وكيل إمارة تبوك في بداية الاحتفاء على أحدث الأليات والأجهزة والعربات المتخصصة في أنظمة إطفاء الحرائق والانقاذ التي زودت بها إدارة الدفاع المدني بالمنطقة في ظل الإمكانات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من كوادر بشرية وآليات تسهم في تأدية أعمال الدفاع المدني على أكمل, إضافة إلى المركبات المشاركة من الجهات ذات العلاقة، عقبها إطلع ” الحقباني” على المعرض المصاحب الذي أقامته إدارة الدفاع المدني بالتعاون مع أكثر من 26 جهة حكومية وأهلية وتطوعية بمختلف أجنحة المعرض وذلك بمجمع بارك مول التجاري .

وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدأ بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك كلمة رحب في مستهلها بالجميع مؤكداً أهمية الإحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يأتي تقديراً لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني في دول العالم من جهود مميزة ومتواصلة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية من خطر الكوارث الطبيعية والصناعية وغيره من المخاطر والتقليل من الآثار المأساوية التي تنجم عنها.

وقال نطمح من خلال هذا المعرض الذي يستمر لمدة 5 أيام إلى زيادة الوعي اللازم للنشء بدءً بالمنشآت التعليمية و الأسرة للوصول إلى الشراكة المجتمعية المميزة بين الجهات الحكومية والخاصة وكذلك وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن طريق نقل توجيهات وتعليمات السلامة والحماية لكافة المواطنين والمقيمين .

ونوه اللواء ” الشهراني” بالدور الكبير الذي يشكله التعاون المستمر بين الدفاع المدني ومختلف الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة من إقامة مثل هذه الفعاليات، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات سوف تقوم بجميع مدن ومحافظات المنطقة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.

بعد ذلك شاهد الجميع عرض مرئي جرى خلاله استعراض أهمية هذا اليوم وما يشكله من دور توعوي وتثقيفي للمجتمع.

بعدها اقيم أوبريت خاص بالفعاليات ثم مسرحية قدمها طلاب جامعة تبوك بعنوان ” بكم نعيش”.

وفي ختام الفعالية كرم وكيل إمارة منطقة تبوك، المشاركين والداعمين من الإدارات الحكومية والاهلية في فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني كما تسلم درعاً تذكارياً من مدير الدفاع المدني بالمنطقة بهذه المناسبة.