احدث الأخبار

أمانة عسير و بلدياتها : 1372 زيارة تفتيشية تغلق 73 منشأة مخالفة خلال اسبوع
منطقة عسير
 تدشين أسبوع الموهبة بتعليم عسير
منطقة عسير
 وكيل إمارة تبوك يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني
منطقة تبوك
 امير الباحة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له
منطقة الباحة
 برعاية أمير مكة.. اللواء المنتشري يدشن فعاليات اليوم العالمي تحت شعار ( السلامة أولاً )
منطقة مكة المكرمة
 اللهيبي يدشن فعاليات الاسبوع الوطني للموهبة والابداع بتعليم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير جازان يرعى فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني..
منطقة جازان
 سعيًا لتطبيق استراتيجيات التعلم النشط .. “الدراما والتمثيل” في فصول “تعليم القصيم”
منطقة القصيم
 ملتقى مدائن الفن بتبوك يعود مجدداً ويدعوا الفنانين والفنانات للمشاركة فيه
منطقة تبوك
 تعليم القصيم يحتفي بالأسبوع الوطني للموهبة والإبداع
منطقة القصيم
 أمير جازان يرعى حفل تخريج الدفعة الـ15 بالجامعة
منطقة جازان
 تحت رعاية خادم الحرمين .. أمير الرياض يفتتح منتدى الرياض الدولي الإنساني
أبرز المواد
عاجل

سفارة خادم الحرمين في بيروت للسعوديين: أجّلوا خُطط سفركم إلى لبنان

أمانة عسير و بلدياتها : 1372 زيارة تفتيشية تغلق 73 منشأة مخالفة خلال اسبوع

أمانة عسير و بلدياتها : 1372 زيارة تفتيشية تغلق 73 منشأة مخالفة خلال اسبوع

منطقة عسير
تدشين أسبوع الموهبة بتعليم عسير

تدشين أسبوع الموهبة بتعليم عسير

منطقة عسير
وكيل إمارة تبوك يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني

وكيل إمارة تبوك يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني

منطقة تبوك
امير الباحة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له

امير الباحة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له

منطقة الباحة

تدشين أسبوع الموهبة بتعليم عسير

تدشين أسبوع الموهبة بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=837939
المناطق - عسير

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني صباح اليوم فعاليات أسبوع الموهبة واليوم الخليجي للموهبة والإبداع .

وأكد الجوني في كلمة بهذه المناسبة أن الفعاليات تأتي استمرارا للجهود المبذولة لرعاية الموهوبين والموهوبات ، وتجويد البرامج المقدمة وتركيزها وصولا لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ،والمنافسة على مستوى العالم .

وكانت إدارتا الموهوبين للبنين والبنات قد أعدتا منظومة من البرامج والمناشط يتم تنفيذها على مستوى المدارس ومراكز الموهوبين والموهوبات ، تختتم بمعرض بجسد الأعمال والمشاريع المنفذة بمركز ” الراشد مول ” وذلك بالشراكة مع المستشفى السعودي الألماني .

روابط ذات صلة

أمانة عسير و بلدياتها : 1372 زيارة تفتيشية تغلق 73 منشأة مخالفة خلال اسبوع

أمانة عسير و بلدياتها : 1372 زيارة تفتيشية تغلق 73 منشأة مخالفة خلال اسبوع
1500 طالبة في برنامج الأيام الرياضية بتعليم عسير

1500 طالبة في برنامج الأيام الرياضية بتعليم عسير
إنطلاق ورشة “كيف تسوق لنفسك “في حاضنة “نكون” بحضور أكثر من ٥٠ متدرباً

إنطلاق ورشة “كيف تسوق لنفسك “في حاضنة “نكون” بحضور أكثر من ٥٠ متدرباً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*