تدشين أسبوع الموهبة بتعليم عسير

المناطق - عسير

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني صباح اليوم فعاليات أسبوع الموهبة واليوم الخليجي للموهبة والإبداع .

وأكد الجوني في كلمة بهذه المناسبة أن الفعاليات تأتي استمرارا للجهود المبذولة لرعاية الموهوبين والموهوبات ، وتجويد البرامج المقدمة وتركيزها وصولا لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ،والمنافسة على مستوى العالم .

وكانت إدارتا الموهوبين للبنين والبنات قد أعدتا منظومة من البرامج والمناشط يتم تنفيذها على مستوى المدارس ومراكز الموهوبين والموهوبات ، تختتم بمعرض بجسد الأعمال والمشاريع المنفذة بمركز ” الراشد مول ” وذلك بالشراكة مع المستشفى السعودي الألماني .