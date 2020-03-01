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أمانة عسير و بلدياتها : 1372 زيارة تفتيشية تغلق 73 منشأة مخالفة خلال اسبوع

أمانة عسير و بلدياتها : 1372 زيارة تفتيشية تغلق 73 منشأة مخالفة خلال اسبوع

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أمانة عسير و بلدياتها : 1372 زيارة تفتيشية تغلق 73 منشأة مخالفة خلال اسبوع

أمانة عسير و بلدياتها : 1372 زيارة تفتيشية تغلق 73 منشأة مخالفة خلال اسبوع
http://almnatiq.net/?p=837942
المناطق - عسير

أتلفت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها خلال الأسبوع الماضي نحو 2101 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن جهود الأمانة بحملة الرقابة البلدية.

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، بأن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها ، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، و ذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .

و أكد الحميدي الى انه قد اتلف خلال الحملة 2101 الف كجم من المواد الغذائية الفاسدة بالإضافة الى رصد نحو 567 مخالفة صحية بجانب اغلاق 73 محلا مخالف للاشتراطات الصحية و المهنية ، و ذلك بعد اكثر من 1372 جولة ميدانية قام بها المراقبين منذ انطلاق حملة غذاؤكم أمانة ،

حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

الجدير بالذكر بان الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية و المهنية و المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

و إذ تدعو أمانة منطقة عسير جميع المواطنين و المقيمين بالتعاون مع الأمانة و البلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .

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