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مدير شرطة تبوك يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

مدير شرطة تبوك يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=837972
تبوك _ علي العميري
قلّد مدير شرطة منطقة تبوك اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن بمكتبة اليوم عددًا من الضباط رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم وهم : العميد فهاد بن مقبل العنزي ، المقدم موسى بن محمد البلوي ، المقدم فايز بن عسكر العنزي
وهنأ اللواء الزبن الضباط المرقَّين متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق في حياتهم العملية وأن تكون هذه الترقيات دافعًا لهم لبذل المزيد من العطاء.
من جهتهم عبّر الضباط المرقَّون عن اعتزازهم بهذه الثقة سائلين الله أن يوفقهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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