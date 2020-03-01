تعليم تبوك يشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

تبوك _ شريفة الزهراني

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية ومدارس المنطقة في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 التي انطلقت اليوم بشعار “السلامة أولاً” بفعاليات توعوية متنوعة.

ودشن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني جناح تعليم تبوك خلال افتتاحه للمعرض المصاحب لفعاليات الدفاع المدني المقام بمجمع تبوك بارك بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري.

واطلع الحقباني على محتويات الجناح وأركانه واستمع إلى شرح مفصل من مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية خالد الفقير عن مشاركات مدارس المنطقة وأبرز جهود تعليم تبوك في جوانب الأمن والسلامة المدرسية.

وأكد مدير تعليم تبوك أن مدارس المنطقة تشارك في فعاليات هذا اليوم من خلال تنظم زيارات طلابية إلى معرض الدفاع المدني بهدف توعية الطلاب والطالبات بالدور الذي يقوم به رجال الدفاع المدني في خدمة المجتمع والحرص على ترسيخ مبادئ السلامة.