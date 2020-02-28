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مدير تعليم عنيزة يدشن فعاليات الأسبوع الوطني والخليجي للموهبة والإبداع 2020

مدير تعليم عنيزة يدشن فعاليات الأسبوع الوطني والخليجي للموهبة والإبداع 2020

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مدير تعليم عنيزة يدشن فعاليات الأسبوع الوطني والخليجي للموهبة والإبداع 2020

مدير تعليم عنيزة يدشن فعاليات الأسبوع الوطني والخليجي للموهبة والإبداع 2020
http://almnatiq.net/?p=837980
المناطق _ عنيزه

دشن سعادة مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، صباح اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع الوطني واليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2020م، بمدرسة ابن صالح المتوسطة للموهوبين، وذلك بهدف نشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع، وإبراز جهود الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات، وتكثيف الجهود في رعايتهم ودعم برامجهم، كما دشن سعادته مبادرة تقدير للطلبة الموهوبين والموهوبات بتعليم عنيزة والتي تهدف إلى تقديم خدمات خاصة ومتميزة للطلبة الموهوبين.

وشهد مدير تعليم عنيزة، خلال حفل التدشين، عرضًا عن الموهوبين وعن أهمية هذه المناسبة الموجهة إلى جميع شرائح المجتمع، والتي تسعى إلى نشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع، وذلك بحضور مساعدي مدير التعليم وعددٍ من القيادات التعليمية، حيث تم تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الطالب الموهوب المثالي 2020، كما تم تكريم 27 طالباً موهوباً من المجتازين لمقياس موهبة 2019، وتضمن الحفل أيضا استعراضًا لأبرز إنجازات قسم الموهوبين المتميزة.

من جانبه، أثنى رئيس قسم الموهوبين بتعليم عنيزة الأستاذ عادل بن سليمان المهنا على تكاتف وتعاون الأقسام في دعم مسيرة التميز والريادة في قسم الموهوبين، مؤكدًا على أن قطاع التعليم في مملكتنا الغالية يحظى بدعم وعناية من قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومن سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – ومن ضمنها مجال الموهوبين، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم، ممثلة بالإدارة العامة للموهوبين، تتولى مهمة الإشراف وتقديم البرامج الخاصة بالموهوبين والموهوبات بالمملكة، كما تشارك مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع في دعم برامج الموهوبين في المملكة ببرامج متنوعة ومتميزة.

وبدورها، قالت رئيسة قسم الموهوبات امينه الحميداني: “إن ما حققه أبناؤنا الموهوبون من إبداع وتميز وإنجازاتٍ متوالية في كافة المجالات، تجعلنا نفخر بهم، ونحن علي ثقة بقدراتهم وإمكانياتهم، كما أن إدارة تعليم عنيزة ولله الحمد تحرص على الاهتمام بالموهوبين ورعايتهم من خلال دعمهم بكل الإمكانيات التي تساهم في رقيهم وصقل مواهبهم وتعينهم بتقديم أفضل الخدمات لهم، ليحققوا رؤية وطنهم ويساهموا في خدمته، مؤكدة أن هذه الاحتفالية تعد أحد مظاهر الواضحة لهذا الاهتمام وهذه الرعاية.

 

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