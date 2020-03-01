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برنامج تثقيفي للنساء بجمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً

برنامج تثقيفي للنساء بجمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً

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برنامج تثقيفي للنساء بجمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً

برنامج تثقيفي للنساء بجمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً
http://almnatiq.net/?p=837985
تبوك _ منى الريس
تُنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً برنامجاً تثقيفياً يستهدف النساء بعنوان “اساسيات التربية” وذلك من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً بمقر الجمعية بحي السليمانية بتبوك.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فهد العنزي أن البرنامج الذي يقدم مجاناً يهدف إلى إكساب المتدربات اساسيات التربية لتفعيلها خلال دورها التربوي من خلال التعريف بمفهوم التربية وأهمية التربية بالنسبة للفرد والمجتمع وأسس التربية الأصلية.
وبين العنزي أن هذا البرنامج يأتي ضمن حزمة من البرامج التدريبية التي تقدمها الجمعية خلال هذا العام الهجري لتثقيف وخدمة المجتمع وتعزيز المفاهيم الأسرية والتربوية الصحيحة لديها وسط بيئة آمنة ومحفزة وينفذها فريق من المدربين المتخصصين في مجال الأسرة.

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