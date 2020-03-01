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تعليم تبوك يشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

تعليم تبوك يشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

منطقة تبوك

جامعة تبوك تشارك بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

جامعة تبوك تشارك بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
http://almnatiq.net/?p=837988
المناطق _ تبوك
تشارك جامعة تبوك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 التي انطلقت اليوم بشعار “السلامة أولاً” والتي تنظمه الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك والمقام حالياً بمجمع تبوك بارك .
وبين عميد شؤون الطلاب الدكتور ماجد بلعلا أن المشاركة احتوت على جزئين ففي الجزء الأول يقدم الطلاب تعريف عن المخاطر التي تؤدي إلى الحرائق بشكلٍ عام وكذلك ركن للرسم تقدم من خلالها طالبات الجامعة رسومات مباشرة عن رجال الدفاع المدني وفي الجزئية الثانية يقدم طلاب نادي المسرح بالجامعة مسرحية تُبين الجهود التي يقدمها رجال الدفاع المدني والتضحيات التي يبذلونها لإخماد الحرائق والمخاطرة بأنفسهم لإنقاذ الأرواح والممتلكات.

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