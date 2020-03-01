احدث الأخبار

برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة : تنطلق اليوم فعاليات منتدى الإدارة والأعمال الحادي عشر بجدة
منطقة مكة المكرمة
 جامعة تبوك تشارك بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
منطقة تبوك
 برنامج تثقيفي للنساء بجمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً
منطقة تبوك
 مدير تعليم عنيزة يدشن فعاليات الأسبوع الوطني والخليجي للموهبة والإبداع 2020
منطقة الحدود الشمالية
 تعليم تبوك يشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
منطقة تبوك
 مدير شرطة تبوك يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة
منطقة تبوك
 “هدف” يطلق برنامجاً متخصصاً لمتدربي الأكاديمية المالية
أبرز المواد
 وكيل المحافظة يرعى فعاليات مدني أملج تحت شعار “السلامة اولاً”
منطقة تبوك
 الزائر السري ينفذ جولات رقابية على تطبيق سياسات مكافحة العدوى في المرافق الطبية بصحة الرياض
أبرز المواد
 أمانة عسير و بلدياتها : 1372 زيارة تفتيشية تغلق 73 منشأة مخالفة خلال اسبوع
منطقة عسير
 تدشين أسبوع الموهبة بتعليم عسير
منطقة عسير
 وكيل إمارة تبوك يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني
منطقة تبوك
عاجل

سفارة خادم الحرمين في بيروت للسعوديين: أجّلوا خُطط سفركم إلى لبنان

برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة : تنطلق اليوم فعاليات منتدى الإدارة والأعمال الحادي عشر بجدة

برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة : تنطلق اليوم فعاليات منتدى الإدارة والأعمال الحادي عشر بجدة

منطقة مكة المكرمة
جامعة تبوك تشارك بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

جامعة تبوك تشارك بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

منطقة تبوك
برنامج تثقيفي للنساء بجمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً

برنامج تثقيفي للنساء بجمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً

منطقة تبوك
مدير تعليم عنيزة يدشن فعاليات الأسبوع الوطني والخليجي للموهبة والإبداع 2020

مدير تعليم عنيزة يدشن فعاليات الأسبوع الوطني والخليجي للموهبة والإبداع 2020

منطقة الحدود الشمالية

برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة : تنطلق اليوم فعاليات منتدى الإدارة والأعمال الحادي عشر بجدة

برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة : تنطلق اليوم فعاليات منتدى الإدارة والأعمال الحادي عشر بجدة
http://almnatiq.net/?p=837993
جدة _ عادل الزهراني

تنطلق غدا الأثنين،  برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، فعاليات منتدى الادارة والأعمال في دورته الحادية عشرة، تحت شعار “القيادة والتطوير واستشراف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة”،  في فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة ،
وتشهد فعاليات المنتدى التي تمتد على مدار ثلاثة أيام، تقديم برنامجا علميا للبحث في المحاور الرئيسية عبر سبع جلسات نقاشية وورشتي عمل، بمشاركة 30 مختصا من الخبراء والأكاديميين في مجال القيادة والتحول الرقمي من القطاع الرسمي والقطاع الخاص على المستوى المحلي والعربي. كما تشهد الفعاليات تكريم الفائزين بجائزة رواد التغيير التي تنظم سنويا بالتزامن مع فعاليات المنتدى، الى جانب تكريم المشاركين من رؤساء ومتحدثين في الجلسات، والشركاء الاستراتيجيين للملتقى من رعاة وداعمين.
وأعلن الدكتور عبد الله الشدادي، رئيس منتدى الادارة والأعمال، أسماء الفائزين بجائزة رواد التغير التي تشمل القطاعين العام والخاص عن فئة منشآت وأفراد، حيث فازت الهيئة العامة للجمارك في تصنيف “الجهة الرائدة في التغيير ” من فئة المنشآت عن القطاع الحكومي، كما فازت شركة علم لأمن المعلومات من نفس الفئة عن القطاع الخاص، وكذلك مؤسسة مسك الخيرية عن القطاع غير الربحي.
وفاز بجائزة ” قادة التغيير” من فئة الأفراد، الأستاذ  مازن بن أحمد الغامدي من هيئة الهلال الأحمر السعودي عن القطاع الحكومي، والمهندس  ناصر بن سليمان الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية ، عن القطاع الخاص، والدكتور عدنان البار (رحمه الله ) رئيس جمعية زمزم عن القطاع غير الربحي.
واستعرض الدكتور عبد الله الشدادي، البرنامج العلمي للجلسات والمحاور وورش العمل، وأسماء المشاركين والمتحدثين، مشيرا إلى أن اليوم الأول للفعاليات سيشهد حفل الافتتاح ومراسم التكريم، وعقد الجلسة الأولى، التي تتناول محور القیادة الإداریة: استشراف المستقبل ومواكبة التغییر في عصر الثورة الصناعیة الرابعة، ويرأسها د. عبد االله دحلان، ويتحدث فيها كل من معالي الأستاذ محمد بن طویلع السلمي، أ . ھیفاء الشمري، د. غادة العریفي.
وبين د.الشدادي ان اليوم الثاني سيشهد عقد الجلسة الثانیة، وتتناول محور: الثورة الصناعیة الرابعة، سماتھا وتحدیاتھا ويرأسها د. عمر العجاجي، ويحاور فيها كل من د. سعود المھیدب، د. جلال سلیمان صیاف العویبي، د. نوف الغامدي. وتتناول الجلسة الثالثة محور: استشراف المستقبل، ضرورة تحتمھا المتغیرات التقنیة والاقتصادیة، ويرأسها أ . علي بن یحیى الغامدي، ويناقش فيها كل من أ . سلیمان محمد الكعبي، د. مصطفى جلال، أ . بسام بن محمد علي فتیني، أما الجلسة الرابعة فتبحث في محور : دور القیادة الإداریة في استشراف المستقبل ومواكبة التغییر في عصر الثورة الصناعیة الرابعة، ويترأس الجلسة د. صلاح أبونار، ويتحدث فيها د . مصطفى محمود أبوبكر، د. تغرید محمد السراج، م. محمود محمد مندورة. ويلي ذلك عقد ورشة عمل بعنوان دور القیادات الإداریة في عصر الثورة الصناعیة الرابعة، ويقدمها Dr . Jo Afia، والدكتور عبد االله الشریف.
وأضاف، ان اليوم الثالث  سيشهد عقد الجلسة الخامسة وتناقش محور: الثورة الصناعیة الرابعة سماتھا وتحدیاتھا، ويترأس ادارتها  د. إبراھیم القعید، ويتحدث فيها  د . عیسى السمیري، د. ماجد المرعشي،  كما تأتي الجلسة السادسة لتناقش محور: دور القیادة الإدارية في استشراف المستقبل ومواكبة التغییر في عصر الثورة الصناعیة الرابعة، ويترأس ادارتها د. لینا نقشبندي، ويتحدث فيها د . محمد نصیف، م. ولید محمد عبد المنعم شعبان، أ . جاسم الھارون،  فيما تناقش الجلسة السابعة محور: عصر التطبیقات الالكترونية، الفرص والتحدیات والحلول، ويدير الحديث د. حاكم البلوشي، مع أ .نور العبد الكریم، Baiduc MR. Daniel ، د. موسى محمد علي خبراني، ويلي ذلك عقد ورشة العمل بعنوان: التوازن القیادي، ويقدمها أ . سلیمان بن راشد سلیمان الطحیني
واشار د. الشدادي الى دور الشركاء الاستراتيجيين  والرعاة الداعمين في انجاح الخطط التنظيمية للمنتدى، مشيرا الى أن جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT تعد  برعايتها لهذه الدورة الشريك الاستراتيجي، بالاضافة الى الدعم المقدم من مجموعة فهد سيبان السلمي، و المستشار ابوبكر عبود ابوبكر باعشن، وقناة إقراء الراعي إعلامي، فضلا عن دور المنظمة العربية للتنمية الادارية ومجلة الإدارة والأعمال والجمعية السعودية للإدارة باعتبارهم أهم  الشركاء الاستراتيجيين للمنتدى.

 

 

روابط ذات صلة

برعاية أمير مكة.. اللواء المنتشري يدشن فعاليات اليوم العالمي تحت شعار ( السلامة أولاً )

برعاية أمير مكة.. اللواء المنتشري يدشن فعاليات اليوم العالمي تحت شعار ( السلامة أولاً )
اللهيبي يدشن فعاليات الاسبوع الوطني للموهبة والابداع بتعليم الطائف

اللهيبي يدشن فعاليات الاسبوع الوطني للموهبة والابداع بتعليم الطائف
الجعيد يعين الثبيتي مدير لمراكز تخصصي الطائف

الجعيد يعين الثبيتي مدير لمراكز تخصصي الطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*