برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة : تنطلق اليوم فعاليات منتدى الإدارة والأعمال الحادي عشر بجدة

جدة _ عادل الزهراني

تنطلق غدا الأثنين، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، فعاليات منتدى الادارة والأعمال في دورته الحادية عشرة، تحت شعار “القيادة والتطوير واستشراف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة”، في فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة ،

وتشهد فعاليات المنتدى التي تمتد على مدار ثلاثة أيام، تقديم برنامجا علميا للبحث في المحاور الرئيسية عبر سبع جلسات نقاشية وورشتي عمل، بمشاركة 30 مختصا من الخبراء والأكاديميين في مجال القيادة والتحول الرقمي من القطاع الرسمي والقطاع الخاص على المستوى المحلي والعربي. كما تشهد الفعاليات تكريم الفائزين بجائزة رواد التغيير التي تنظم سنويا بالتزامن مع فعاليات المنتدى، الى جانب تكريم المشاركين من رؤساء ومتحدثين في الجلسات، والشركاء الاستراتيجيين للملتقى من رعاة وداعمين.

وأعلن الدكتور عبد الله الشدادي، رئيس منتدى الادارة والأعمال، أسماء الفائزين بجائزة رواد التغير التي تشمل القطاعين العام والخاص عن فئة منشآت وأفراد، حيث فازت الهيئة العامة للجمارك في تصنيف “الجهة الرائدة في التغيير ” من فئة المنشآت عن القطاع الحكومي، كما فازت شركة علم لأمن المعلومات من نفس الفئة عن القطاع الخاص، وكذلك مؤسسة مسك الخيرية عن القطاع غير الربحي.

وفاز بجائزة ” قادة التغيير” من فئة الأفراد، الأستاذ مازن بن أحمد الغامدي من هيئة الهلال الأحمر السعودي عن القطاع الحكومي، والمهندس ناصر بن سليمان الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية ، عن القطاع الخاص، والدكتور عدنان البار (رحمه الله ) رئيس جمعية زمزم عن القطاع غير الربحي.

واستعرض الدكتور عبد الله الشدادي، البرنامج العلمي للجلسات والمحاور وورش العمل، وأسماء المشاركين والمتحدثين، مشيرا إلى أن اليوم الأول للفعاليات سيشهد حفل الافتتاح ومراسم التكريم، وعقد الجلسة الأولى، التي تتناول محور القیادة الإداریة: استشراف المستقبل ومواكبة التغییر في عصر الثورة الصناعیة الرابعة، ويرأسها د. عبد االله دحلان، ويتحدث فيها كل من معالي الأستاذ محمد بن طویلع السلمي، أ . ھیفاء الشمري، د. غادة العریفي.

وبين د.الشدادي ان اليوم الثاني سيشهد عقد الجلسة الثانیة، وتتناول محور: الثورة الصناعیة الرابعة، سماتھا وتحدیاتھا ويرأسها د. عمر العجاجي، ويحاور فيها كل من د. سعود المھیدب، د. جلال سلیمان صیاف العویبي، د. نوف الغامدي. وتتناول الجلسة الثالثة محور: استشراف المستقبل، ضرورة تحتمھا المتغیرات التقنیة والاقتصادیة، ويرأسها أ . علي بن یحیى الغامدي، ويناقش فيها كل من أ . سلیمان محمد الكعبي، د. مصطفى جلال، أ . بسام بن محمد علي فتیني، أما الجلسة الرابعة فتبحث في محور : دور القیادة الإداریة في استشراف المستقبل ومواكبة التغییر في عصر الثورة الصناعیة الرابعة، ويترأس الجلسة د. صلاح أبونار، ويتحدث فيها د . مصطفى محمود أبوبكر، د. تغرید محمد السراج، م. محمود محمد مندورة. ويلي ذلك عقد ورشة عمل بعنوان دور القیادات الإداریة في عصر الثورة الصناعیة الرابعة، ويقدمها Dr . Jo Afia، والدكتور عبد االله الشریف.

وأضاف، ان اليوم الثالث سيشهد عقد الجلسة الخامسة وتناقش محور: الثورة الصناعیة الرابعة سماتھا وتحدیاتھا، ويترأس ادارتها د. إبراھیم القعید، ويتحدث فيها د . عیسى السمیري، د. ماجد المرعشي، كما تأتي الجلسة السادسة لتناقش محور: دور القیادة الإدارية في استشراف المستقبل ومواكبة التغییر في عصر الثورة الصناعیة الرابعة، ويترأس ادارتها د. لینا نقشبندي، ويتحدث فيها د . محمد نصیف، م. ولید محمد عبد المنعم شعبان، أ . جاسم الھارون، فيما تناقش الجلسة السابعة محور: عصر التطبیقات الالكترونية، الفرص والتحدیات والحلول، ويدير الحديث د. حاكم البلوشي، مع أ .نور العبد الكریم، Baiduc MR. Daniel ، د. موسى محمد علي خبراني، ويلي ذلك عقد ورشة العمل بعنوان: التوازن القیادي، ويقدمها أ . سلیمان بن راشد سلیمان الطحیني

واشار د. الشدادي الى دور الشركاء الاستراتيجيين والرعاة الداعمين في انجاح الخطط التنظيمية للمنتدى، مشيرا الى أن جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT تعد برعايتها لهذه الدورة الشريك الاستراتيجي، بالاضافة الى الدعم المقدم من مجموعة فهد سيبان السلمي، و المستشار ابوبكر عبود ابوبكر باعشن، وقناة إقراء الراعي إعلامي، فضلا عن دور المنظمة العربية للتنمية الادارية ومجلة الإدارة والأعمال والجمعية السعودية للإدارة باعتبارهم أهم الشركاء الاستراتيجيين للمنتدى.