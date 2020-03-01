احدث الأخبار

مدير شرطة الرياض يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة
منطقة الرياض
 برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة : تنطلق اليوم فعاليات منتدى الإدارة والأعمال الحادي عشر بجدة
منطقة مكة المكرمة
 جامعة تبوك تشارك بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
منطقة تبوك
 برنامج تثقيفي للنساء بجمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً
منطقة تبوك
 مدير تعليم عنيزة يدشن فعاليات الأسبوع الوطني والخليجي للموهبة والإبداع 2020
منطقة الحدود الشمالية
 تعليم تبوك يشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
منطقة تبوك
 مدير شرطة تبوك يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة
منطقة تبوك
 “هدف” يطلق برنامجاً متخصصاً لمتدربي الأكاديمية المالية
أبرز المواد
 وكيل المحافظة يرعى فعاليات مدني أملج تحت شعار “السلامة اولاً”
منطقة تبوك
 الزائر السري ينفذ جولات رقابية على تطبيق سياسات مكافحة العدوى في المرافق الطبية بصحة الرياض
أبرز المواد
 أمانة عسير و بلدياتها : 1372 زيارة تفتيشية تغلق 73 منشأة مخالفة خلال اسبوع
منطقة عسير
 تدشين أسبوع الموهبة بتعليم عسير
منطقة عسير
عاجل

سفارة خادم الحرمين في بيروت للسعوديين: أجّلوا خُطط سفركم إلى لبنان

مدير شرطة الرياض يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة

مدير شرطة الرياض يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة

منطقة الرياض
برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة : تنطلق اليوم فعاليات منتدى الإدارة والأعمال الحادي عشر بجدة

برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة : تنطلق اليوم فعاليات منتدى الإدارة والأعمال الحادي عشر بجدة

منطقة مكة المكرمة
جامعة تبوك تشارك بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

جامعة تبوك تشارك بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

منطقة تبوك
برنامج تثقيفي للنساء بجمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً

برنامج تثقيفي للنساء بجمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً

منطقة تبوك

مدير شرطة الرياض يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة

مدير شرطة الرياض يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=837996
المناطق _ الرياض

قلّد سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري صباح اليوم الأحد الموافق ١٤٤١/٧/٦هـ عدداً من الضباط رتبهـم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم إلى رتبة عميد.
هنأهم خلال ذلك على الثقة الملكية الكريمة والتي تعد حافزاً لمزيدٍ من البذل والعطاء متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في خدمة الدين والوطن.

روابط ذات صلة

“صحة الرياض”: تشغيل مراكز صحية “ممتدة” بنظام الرعاية العاجلة

“صحة الرياض”: تشغيل مراكز صحية “ممتدة” بنظام الرعاية العاجلة
“صحة الرياض”: تشغيل مراكز صحية “ممتدة” بنظام الرعاية العاجلة

“صحة الرياض”: تشغيل مراكز صحية “ممتدة” بنظام الرعاية العاجلة
التعليم تدعو شاغلي الوظائف التعليمية إلى طباعة الإقرار واستمارة النقل

التعليم تدعو شاغلي الوظائف التعليمية إلى طباعة الإقرار واستمارة النقل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*