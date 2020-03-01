مدير شرطة الرياض يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة

المناطق _ الرياض

قلّد سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري صباح اليوم الأحد الموافق ١٤٤١/٧/٦هـ عدداً من الضباط رتبهـم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم إلى رتبة عميد.

هنأهم خلال ذلك على الثقة الملكية الكريمة والتي تعد حافزاً لمزيدٍ من البذل والعطاء متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في خدمة الدين والوطن.