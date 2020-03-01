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نائب أمير مكة يستقبل مدير السجون بجدة

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نائب أمير مكة يستقبل مدير السجون بجدة

نائب أمير مكة يستقبل مدير السجون بجدة
http://almnatiq.net/?p=838000
المناطق _ جدة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير السجون بالمنطقة العميد إبراهيم الغامدي.
واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن الأعمال التطويرية للإصلاحيات، والخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون بالمنطقة، والبرامج والأنشطة التي تستهدف النزلاء وتركز على تأهيلهم وتهيئتهم ليكونوا أفرادا فاعلين بعد الإفراج عنهم .

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