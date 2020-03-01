شاهد..لحظة لقاء مواطن سوداني بكفيله السعودي بعد فراق 32 عام

المناطق _ الرياض

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع مؤثر، يوثق قدوم وافد سوادني يدعى” برهان ” خصيصا إلى المملكة للقاء كفيله السعودي الذي عمل لديه قبل نحو 32 عاما .

وأظهر المقطع الذي نشره حساب حامد الضبعان على تويتر ، الوافد السوداني ينزع غطاء رأسه قبل أن يتوجه إلى كفيله سمير السليمي الحربي، الذي إحتضنه ودخل الوافد السوداني في نوبة بكاء بعد قدومه خصيصا إلى المملكة لهذا اللقاء بعد فراق بلغ نحو 32 عاما .

وتفاعل مغردون مع المقطع الذين أكدوا على طيبة الشعب السوداني ووفائه وتجسد ذلك في المقطع المتداول حيث لم يغيب عن ذاكرة “برهان” سنوات عمله لدى كفيله السعودي بالرغم من مرور نحو 3 عقود على مغادرته للمملكة.