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أمير مكة يرأس اجتماع مجلس أمناء جائزة الشعر العربي

أمير مكة يرأس اجتماع مجلس أمناء جائزة الشعر العربي
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المناطق _ جدة

اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أعمال مجلس الأمناء الأكاديمية في دورته الأولى بعد انتهاء أعمال المجلس التأسيسي .
وشمل المجلس عضوية  صاحب السمو الملكي الأمير سلطان العبدالله الفيصل ، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة ، ومعالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني ، و معالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان ، والأستاذ الدكتور سعد بن سالم الزهراني ، و الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن محمد السبيل ، والمستشار الأستاذ أحمد الحمدان، وعبدالرحمن بن حسن شربتلي ، والدكتورة فاطمة  القرني ، والدكتورة صلوح السريحي  والدكتور منصور بن محمد الحارثي.
ولدى ترؤس الأمير خالد الفيصل اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة استعرض المجلس أعداد المتقدمين لجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية والبالغ عددهم 90 متقدماً من مختلف دول العالم ، منهم 57 في حقل الشعر العربي، و23 في الشعر المسرحي و 10 في فرع القصيدة المغناة.
واطلع المجلس على أعمال الأندية الشعرية والتي وصل عددها إلى 595 نادياً في مدارس المنطقة ، كذلك خطة مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية.
وناقش الاجتماع برامج الأكاديمية للعام المقبل  وعدداً من الموضوعات المدرجة على جدو الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

 

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