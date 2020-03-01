محافظ الخرج يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

المناطق _ أشرف العصيمي

دشن محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، بشعار “السلامة اولاً”، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة الخرج العقيد خالد بن عبدالله السعيس ومدراء الدوائر الحكومية والجهات الأمنية.

وأطلع المحافظ على المعرض والفعاليات المصاحبة ، مثمناً الجهود التي يقدمها رجال الدفاع المدني في مواجهة المخاطر.

وبين مدير إدارة الدفاع المدني العقيد خالد السعيس في كلمة له خلال الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة ان فعاليات اليوم العالمي لدفاع المدني هدفها المساهمة في نشر دائرة ثقافة الوعي الوقائي ونشر مفاهيم السلامة العامة بين شرائح المجتمع كافة .

ونوه “السعيس” بالدعم الذي يلقاه الدفاع المدني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – وكذلك متابعة سمو وزير الداخلية ومعالي مدير عام الدفاع المدني مما كان له بالغ الأثر في تطوير أجهزة الدفاع المدني وتطوير قدرات منسوبيه لحماية الأرواح والممتلكات.

من جانبه أوضح العقيد سلطان الدوسري مدير السلامة بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج ان فعاليات اليوم العالمي لدفاع المدني تقام ابتداء من اليوم الأحد الي يوم الخميس القادم في الحديثي مول، وسوف تخصص خلال أيام الفعاليات الفترة الصباحية لزيارة طلاب المدارس والفترة المسائية مخصصة لأهالي المحافظة، واضاف ان هناك برامج توعوية وتثقيفية وجوائز لزوار خلال أيام الفعاليات.