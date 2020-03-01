وكيل محافظ تيماء يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة

المناطق _ تبوك

دشن وكيل محافظ تيماء محمد بن متروك الزوين اليوم فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار ” السلامة أولاً ” بحضور مدير الدفاع المدني بالمحافظة العقيد فهد عبدالله العنزي ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين والمقام في المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بالمحافظة .

وافتتح ” الزوين ” المعرض المقام بهذه المناسبة وتجول في أرجائه مطلعاً على مشاركة الإدارات الحكومية والمؤسسات الوطنية المشاركة كما شاهد عرضا لآليات الدفاع المدني وما تضمه من تجهيزات متطورة في الأمن والسلامة والإنقاذ.

وألقى مدير شعبة العمليات بالإدارة المقدم صياح بن حمد العنزي كلمة رحب من خلالها بالحضور مضيفًا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت الأول من مارس يوماً دولياً للاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تقديراً لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني في دول العالم من جهود مميزة ومتواصلة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية من خطر الكوارث الطبيعية والصناعية وغيره من المخاطر والتقليل من الآثار التي تنجم عنها.

وأشار إلى أن إدارة الدفاع المدني بتيماء تحتفي بهذا اليوم كمثيلاتها في جميع مناطق ومحافظات المملكة تحت شعار ” السلامة أولاً ” انطلاقاً من أهمية رفع مستوى الوعي للنشء بداية من المنزل والمدرسة، وتفعيل دور وسائل الاعلام وتوصيل الرسائل التوجيهية وتحقيق شراكات مجتمعية بين مختلف الجهات وتوحيد الجهود لنقل توجيهات وتعليمات السلامة والحماية للمواطنين والمقيمين حتى يتم معرفة وتقييم الأخطار وطرق التعامل معها.

وشهدت الفعاليات فقرة إنشاديه عن الوطن واختتم الحفل بتكريم وكيل المحافظ لعدد من الجهات المشاركة والداعمة لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني كما تسلّم الوكيل ” الزوين ” درعاً تذكارياً من مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة بهذه المناسبة.