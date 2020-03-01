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نائب أمير المدينة المنورة يدشن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠م

نائب أمير المدينة المنورة يدشن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠م

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وكيل محافظ تيماء يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة

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نائب أمير المدينة المنورة يدشن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠م

نائب أمير المدينة المنورة يدشن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠م
http://almnatiq.net/?p=838019
المناطق _ المدينة المنورة
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠م الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار “السلامة أولا” ويستمر لمدة أسبوع بمجمع الراشد ميغا مول.
واطلع سمو نائب أمير المنطقة على المعرض المصاحب والذي يشهد مشاركة أكثر من 20جهة حكومية وخاصة، مستمعاً لشرح عما تقدمه من خدمات وأنشطة مرتبطة بأعمال السلامة والتي يتم من خلالها إيصال رسالة اليوم العالمي للدفاع المدني وتعزيز الوعي المجتمعي، كما شاهد سموه عرضاً لآليات الدفاع المدني وما تضمه من تجهيزات متطورة في الأمن والسلامة والوقاية.
وأوضح اللواء الحربي أن الفعاليات المصاحبة للمعرض ستسهم في توسيع دائرة ثقافة الوعي لدى المجتمع ونشر مفاهيم السلامة العامة وخاصة في المؤسسات التعليمية من خلال أجنحة المعرض المتاحة للجمهور، مبيناً أن المحاضرات التوعوية وورش العمل التعليمية، المسابقات الثقافية ستعزز درجة الوعي لدى أهالي وزوار المدينة المنورة.

وأعرب مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبد الرحمن بن عبد الحميد الحربي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة ولسمو نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، على ما يحظى به الدفاع المدني بالمدينة المنورة من دعم واهتمام.

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