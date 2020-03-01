احدث الأخبار

محافظ ينبع التقى فريق سنا الجزيرة التطوعي للبحث والإنقاذ
منطقة المدينة المنورة
 نائب أمير المدينة المنورة يدشن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠م
أبرز المواد
 وكيل محافظ تيماء يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة
منطقة تبوك
 محافظ الخرج يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
منطقة الرياض
 أمير مكة يرأس اجتماع مجلس أمناء جائزة الشعر العربي
أبرز المواد
 شاهد..لحظة لقاء مواطن سوداني بكفيله السعودي بعد فراق 32 عام
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يستقبل مدير السجون بجدة
أبرز المواد
 مدير شرطة الرياض يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة
منطقة الرياض
 برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة : تنطلق اليوم فعاليات منتدى الإدارة والأعمال الحادي عشر بجدة
منطقة مكة المكرمة
 جامعة تبوك تشارك بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
منطقة تبوك
 برنامج تثقيفي للنساء بجمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً
منطقة تبوك
 مدير تعليم عنيزة يدشن فعاليات الأسبوع الوطني والخليجي للموهبة والإبداع 2020
منطقة الحدود الشمالية
عاجل

سفارة خادم الحرمين في بيروت للسعوديين: أجّلوا خُطط سفركم إلى لبنان

محافظ ينبع التقى فريق سنا الجزيرة التطوعي للبحث والإنقاذ

محافظ ينبع التقى فريق سنا الجزيرة التطوعي للبحث والإنقاذ

منطقة المدينة المنورة
نائب أمير المدينة المنورة يدشن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠م

نائب أمير المدينة المنورة يدشن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠م

أبرز المواد
وكيل محافظ تيماء يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة

وكيل محافظ تيماء يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة

منطقة تبوك
محافظ الخرج يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

محافظ الخرج يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

منطقة الرياض

محافظ ينبع التقى فريق سنا الجزيرة التطوعي للبحث والإنقاذ

محافظ ينبع التقى فريق سنا الجزيرة التطوعي للبحث والإنقاذ
http://almnatiq.net/?p=838023
المناطق _ ينبع

التقى اليوم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة أعضاء فريق سنا الجزيرة التطوعي للبحث والإنقاذ برئاسة محمد سبيه

حيث في بداية اللقاء رحب بهم المحافظ واكد على أهمية العمل التطوعي لخدمة المجتمع

تلى ذلك قدم أعضاء الفريق شرح مفصل عن مهام وواجبات الفريق ومنها مهام الغوص والطيران الشراعي والبحث والأنقاذ

وفي نهاية اللقاء قدم أعضاء الفريق للمحافظ الرئاسة الفخرية يذكر أن فريق سنا الجزيرة التطوعي من أهدافه تلبية طلبات الاستغاثة في حال الحوادث في أنحاء المنطقة نشر ثقافة العمل التطوعي وترسيخ الانتماء للوطن ، تعزيز ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية  ورؤية الفريق تواجدنا يغطي الفريق أغلب القرى والهجر التابعة لمحافظة ينبع التميز في تقديم الخدمات التطوعية الإنسانية في البحث والأنقاذ ومساعدة المتعطلين والعالقين في المناطق البرية والجبلية والبحرية.

 

روابط ذات صلة

نائب أمير المدينة المنورة يدشن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠م

نائب أمير المدينة المنورة يدشن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠م
إمام وخطيب المسجد النبوي : من واجبات الإيمان حفظ اللسان إلا من الخير

إمام وخطيب المسجد النبوي : من واجبات الإيمان حفظ اللسان إلا من الخير
محافظ ينبع ترأس أجتماعا لتطوير عيون ينبع النخل

محافظ ينبع ترأس أجتماعا لتطوير عيون ينبع النخل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*