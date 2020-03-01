محافظ ينبع التقى فريق سنا الجزيرة التطوعي للبحث والإنقاذ

المناطق _ ينبع

التقى اليوم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة أعضاء فريق سنا الجزيرة التطوعي للبحث والإنقاذ برئاسة محمد سبيه

حيث في بداية اللقاء رحب بهم المحافظ واكد على أهمية العمل التطوعي لخدمة المجتمع

تلى ذلك قدم أعضاء الفريق شرح مفصل عن مهام وواجبات الفريق ومنها مهام الغوص والطيران الشراعي والبحث والأنقاذ

وفي نهاية اللقاء قدم أعضاء الفريق للمحافظ الرئاسة الفخرية يذكر أن فريق سنا الجزيرة التطوعي من أهدافه تلبية طلبات الاستغاثة في حال الحوادث في أنحاء المنطقة نشر ثقافة العمل التطوعي وترسيخ الانتماء للوطن ، تعزيز ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية ورؤية الفريق تواجدنا يغطي الفريق أغلب القرى والهجر التابعة لمحافظة ينبع التميز في تقديم الخدمات التطوعية الإنسانية في البحث والأنقاذ ومساعدة المتعطلين والعالقين في المناطق البرية والجبلية والبحرية.