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إتفاقية تفاهم بين فريق نبض الحياة التطوعي وإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة تبوك

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إتفاقية تفاهم بين فريق نبض الحياة التطوعي وإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة تبوك

إتفاقية تفاهم بين فريق نبض الحياة التطوعي وإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة تبوك
http://almnatiq.net/?p=838029
تبوك _ علي العميري
احتضنت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمدينة تبوك اليوم إبرام مذكرة تفاهم بين كل من فريق نبض الحياة التطوعي بالمنطقة ممثلاً بالمدير التنفيذي للفريق أحمد الزهراني وإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة تبوك ممثلة بالدكتور محمد العمير .
وتهدف المذكرة إلى بناء علاقة استراتيجية مشتركة في بيئة رائدة في مجالها ودعم ورعاية الأنشطة والافكار الريادية التطوعية .
واستعرض المدير التنفيذي لفريق نبض الحياة التطوعي أحمد الزهراني خلال اللقاء دور الفريق في التنمية الشاملة للمجتمع بمنطقة تبوك ودعمه وتطويره وتوجيهه للمبادرات التطوعية وتطوير آليات العمل التطوعي بالمنطقة ودعمه للمتطوعين بجميع الوسائل المتاحة مؤكداً أن رؤية الفريق ترتكز على أن يكون رائدًا في مجال العمل التطوعي على مستوى المملكة.
من جهته رحب مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة تبوك الدكتور محمد العمير بهذه الشراكة التي تؤكد وتعزز المسؤولية المجتمعية استنادًا إلى أهمية تحقيق التعاون المثمر  بين قطاعات الدولة في ضوء توجهاتها المعلنة في رؤية المملكة 2030 بما يدعم العمل التطوعي ويعزز المسؤولية المجتمعية. واستنادا إلى أهمية إسهام قطاع  التدريب ومؤسسات المجتمع المدني في خدمة المجتمع وتوعيته بجميع فئاته.

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