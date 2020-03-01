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انطلاق أعمال تحكيم مشروع ” تحدي القراءة ” بتعليم تبوك

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انطلاق أعمال تحكيم مشروع ” تحدي القراءة ” بتعليم تبوك

انطلاق أعمال تحكيم مشروع ” تحدي القراءة ” بتعليم تبوك
http://almnatiq.net/?p=838032
تبوك _ شريفة الزهراني
انطلقت اليوم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك برنامج تحكيم مشروع “تحدي القراءة العربي” في دورته الخامسة التي تستهدف الطلاب بمختلف المراحل الدراسية وتستمر على مدى خمسة أيام يتم من خلالها اختيار 20 فائزًا ينتقل منهم اثنان في التصفية النهائية في الرياض بحضور المساعد للشؤون التعليمية بتعليم تبوك ماجد عبدالرحمن القعير.
ورحب القعير بالطلاب المشاركين ومنسقي المشروع في المدارس متمنياً للطلاب التوفيق في هذه المرحلة وأن يكونوا خير سفراء وممثلين لتعليم تبوك في المراحل المقبلة للمشروع الذي يعد المشروع المعرفي الأكبر في الوطن العربي مؤكداً أهمية نشر ثقافة القراءة والاطلاع وتعميمها بين الطلاب وتنمية حبها وغرسها كعادة متأصلة في حياتهم وتشجيع ممارستهم لها بشكل مستدام ومنتظم مثمناً جهود لجنة التحكيم ومنسقي المشروع وقادة المدارس في مشروع تحدي القراءة.
كما اطلع ” القعير ” على مراحل البرنامج التحكيمي وآلياته واستمع لشرح مفصل من منسق مشروع تحدي القراءة محمد البلوي بعد ذلك انطلقت أعمال تحكيم مشروع “تحدي القراءة العربي”.
وفي سياق تحكيم المشروع في مدارس تعليم تبوك استأنفت اليوم بمدارس استرا العالمية أعمال التحكيم للطالبات في يومها الرابع الذي يستهدف الطالبات المتأهلات من مدارسهن بالمرحلة المتوسطة وتستمر أعمال التحكيم على مدى الأسبوع الجاري.

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