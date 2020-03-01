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الهيئة الملكية تختتم حملة “لا ترمها 2” باستقبال أكثر من 750 طالب وطالبة

الهيئة الملكية تختتم حملة “لا ترمها 2” باستقبال أكثر من 750 طالب وطالبة
http://almnatiq.net/?p=838037
المناطق _ الجبيل الصناعية

اختتمت الهيئة الملكية بالجبيل مساء الجمعة  الماضي فعاليات حملة “لا ترمها 2” بمجمع غاليريا مول بمدينة الجبيل الصناعية والتي اشتملت على العديد من الأنشطة التوعوية والمسابقات الترفيهية والجوائز القيمة. حيث استقبلت الحملة منذ بدايتها أكثر من 750 طالب وطالبة من 16 مدرسة وأربع روضات.

من جانبه أكد المهندس جاسم بن خالد الهارون مدير عام قطاع التشغيل والصيانة  بالهيئة الملكية بالجبيل على إن الحملة تأتي ضمن خطط ومبادرات إدارة الخدمات البيئية وذلك  في إقامة البرامج التوعوية لجميع فئات المجتمع للمحافظة على نظافة المدينة وتقليل الأعباء التشغيلية والتي تقوم بها الهيئة الملكية للمحافظة على المظهر الجمالي للمدينة. مقدما شكرة لجميع الشركات الراعية لهذه الحملة وفريق نادي الجبيل التطوعي على  ماقدموه  خلال فترة الفعالية .

حيث لاقت الفعاليات استحسان الزوار لما احتوته من زرع للمفاهيم الصحيحة لجميع فئات المجتمع في المحافظة على نظافة مدينة الجبيل الصناعية والممتلكات العامة والشواطئ والمتنزهات والمرافق الترفيهية والحد من الرمي العشوائي وتشويه المنظر الجمالي للمدينة.

الجدير بالذكر أن الحملة انطلقت في شهر فبراير من العام ٢٠٢٠ في مركز المعرفة والابداع واستهدفت مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال واختتمت في مجمع غاليريا مول وستستمر خلال العام قادم انشاء الله.

 

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