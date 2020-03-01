أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى من الدورة الأولى للعام المالي الحالي

المناطق _ بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة اليوم ، جلسة المجلس الأولى من الدورة الأولى للعام المالي 1441/1442هـ ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم نائب رئيس مجلس المنطقة ، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان إمارة المنطقة في مدينة بريدة.

وبدأ المجلس بكلمة افتتاحية لسمو رئيس الجلسة استهلها برفع الشكر والتقدير ، نيابة عن المجلس وأهالي المنطقة ، لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الاهتمام بمستقبل الوطن ورفاهية المواطن وتعزيز الجوانب الأمنية والتنموية ، التي ستكون بمشيئة الله داعمة لصناعة التنمية في البلاد وستزيد الوطن تطوراً وازدهاراً.

ورفع سموه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي العهد – حفظهما الله – ، بمناسبة صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة التي تضمنت تحويل وضم وتنظيم بعض الوزارات والهيئات وتعيين وتكليف عدد من الوزراء ومساعديهم ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي عن رؤية ثاقبة لخادم الحرمين الشريفين ومنسجمة مع آمال وتطلعات أبناء الوطن ، وتؤكد مدى التماسك والوحدة بين القيادة والشعب وداعمة لمسيرة البناء والتنمية لرفعة الوطن والمواطن وتشكل دفعة قوية في مسيرة التنمية التي تعيشها المملكة في جميع المجالات ، داعياً الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وأن يمده بالعون والتوفيق والسداد وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها تحت ظل قيادتها الرشيدة.

كما رفع سمو الأمير فيصل بن مشعل الشكر وجزيل الامتنان للقيادة الرشيدة على ما حظيت به المنطقة من مشاريع وبرامج ومبادرات معتمدة في ميزانية هذا العام 1441/1442هـ ، التي ستسهم بمشيئة الله في تطور المنطقة في مختلف المجالات ، متمنيا أن تحقق الأهداف المرجوة منها لما يعود نفعه على الوطن والمواطن في هذا البلد الكريم ، مرحباً سمو أمير القصيم بمدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة سلطان بن عويض الحربي ، وكذلك بأمين عام مجلس شباب منطقة القصيم دهش بن عبدالعزيز الدهش .

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عـسـم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس استعرض التقرير السنوي لمجلس المنطقة للعام المالي 1440/1441هـ ، وكذلك تقريراً عن انجازات بنك التنمية الاجتماعية بالقصيم وعرض مساهمة البنك عن طريق منتجاته المتخصصة في دعم المواطنين والمواطنات في المنطقة ، حيث بلغ عدد المستفيدين من التمويل منذ تأسيس البنك 115 ألف مستفيد من أبناء المنطقة ، صرف فيه على المستفيدين أكثر خمسة مليارات ريال ، وتقريراً مشابه عن مجلس شباب المنطقة وإنجازاته.

وبين الرمضي أن المجلس ناقش المشاريع والبرامج والمبادرات المعتمدة لعدد من القطاعات الحكومية بالمنطقة ومنها: “جامعة القصيم، الشئون الصحية ، فرع وزارة النقل ، فرع وزارة الإسكان ، فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد” ، مشيراً إلى أن المجلس استكمل بعد ذلك مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

وفي ختام الجلسة قدم سمو رئيس المجلس شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم ، متمنياً سموه التوفيق والنجاح للجميع.