أمير القصيم يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “السلامة أولاً”

المناطق _ بريدة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم, بديوان الأمارة بمدينة بريدة, انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار “السلامة أولاً”.

واستمع سموه من قبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد الدكتور محمد بن عبدالعزيز ابو عباة عن الأنشطة والفعاليات التوعوية التي سيتم تنفيذها بالمنطقة خلال هذا اليوم , والمشتملة على إقامة عدد من الفعاليات والزيارات للمدارس واقامة المعارض بالأسواق والمدارس بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة , مبيناً لسموه أن الاستعدادات لهذه المناسبة بدأت منذ وقت مبكر من خلال عدد من الخطط والاجتماعات وفق الأهداف الموضوعة لهذه الاحتفالية , مبينا أن الفعاليات تستهدف مختلف شرائح المجتمع لتحقيق الأهداف المتمثلة في رفع مستوى الوعي الوقائي بين الجميع بهدف الحد من الحوادث المختلفة والتقليل من الخسائر البشرية والمادية , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه على إقامة تلك الجوانب التوعوية للمجتمع .

واطلع سموه على المعرض المصاحب المقام بهذه المناسبة والذي اشتمل على عدد من اللوحات التوعوية .

وثمن سمو أمير منطقة القصيم على الدعم الغير محدود الذي تتلقاه القطاعات العسكرية كافة من قبل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , مؤكداً على أن ذلك الاهتمام ودعم الأجهزة المختلفة يأتي حرصاً منها على توفير أفضل الرعاية لأبناء الوطن ، لافتاً إلى أن مثل هذه المشاركات تظهر مدى أهمية مثل هذه الأيام لنشر الوعي وثقافة السلامة وتكثيف التوحية للمواطنين عامة تعزيزاً لدور الدفاع المدني وإتقانة لأدواته وتقنياته في سبيل الاضطلاع بمسؤولياته في حماية الأرواح والممتلكات والقياد بدوره في جهود الإنقاذ والحماية والسلامة , مثنياً على ما يبذله رجال ومنسوبي الدفاع المدني من جهود مخلصة ومميزة في سبيل مساعدة وخدمة وحماية الجميع من المخاطر والحوادث , داعياً كافة الجهات للتفاعل البناء مع هذه اليوم التوعوي , سائلاً المولى أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

وفي ختام التدشين كرم سموه عدد من الجهات الأمنية والحكومية المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني .

حضر التدشين وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي , ووكيل امارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي , ومدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة العميد محمد ابوعباة , وأمين المنطقة المكلف المهندس عبداللطيف الخطيب , ومدير عام إدارة التعليم بالمنطقة محمد الفريح , وأمين الغرفة التجارية بالمنطقة محمد الحنايا , ومدراء الجهات الحكومية والأمنية والخاصة.