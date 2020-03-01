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أمير الشرقية يقلد اللواء السويلمي رتبته الجديدة

أمير الشرقية يقلد اللواء السويلمي رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=838058
المناطق _ الدمام
‎قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، اللواء إبراهيم السويلمي، مدير جوازات المنطقة الشرقية رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لهذه الرتبة.
‎مباركاً سموه للسويلمي هذه الثقة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.
‎من جانبه عبر اللواء السويلمي عن امتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضل سموه بتقليده الرتبة، وما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، يستنير بها وزملاؤه للقيام بواجباتهم على أتم وجه، سائلا الله التوفيق والإعانة لأداء مهام عمله، وأن يكون عند ثقة وتطلع القيادة الرشيدة –يحفظها الله-.

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