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محافظ محايل المكلف يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة

محافظ محايل المكلف يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة

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محافظ محايل المكلف يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة

محافظ محايل المكلف يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة
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المناطق _ محايل

رأس محافظ محايل المكلف رئيس المجلس المحلي بالمحافظة علي بن إبراهيم الفلقي اليوم, اجتماع المجلس المحلي في دورته الأولى لعام 1441 هـ، وذلك بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة. وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات منها الميزانيات المعتمدة للجهات الحكومية بالمحافظة في ميزانية العام الحالي واستعراض المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة والمراكز التابعة لها، والسبل الكفيلة بسرعة إنجازها في الوقت المحدد لها, إنفاذا لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات والتنسيق والمتابعة للمشروعات بين الإدارات الخدمية والأعضاء وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة لذلك.

 

 

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