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حافظ: العمل بروح الفريق الواحد أساس نجاح بلدية رجال ألمع

حافظ: العمل بروح الفريق الواحد أساس نجاح بلدية رجال ألمع
http://almnatiq.net/?p=838077
المناطق _ رجال ألمع

أكد رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي حافظ أن ما تحققه البلدية من نجاحات يعود لعدة أمور أبرزها توجيهات سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال وكذلك متابعة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي ثم يأتي من بعد ذلك ما تحققه البلدية من العمل بمبدأ وروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات القيادة وتلبية طموحات المواطنين .

كما أكد “حافظ” أن هذه النجاحات سوف تسهم في حدوث نهضة وتطور أكبر بكثير مما هو عليه الآن في المحافظة ويجعل فرص نجاح المشروعات بالمحافظة كبيرة خاصة مع ما تعيشه المحافظة من تطور في الخدمات البلدية ، مضيفاً أن منسوبي البلدية لا يدخرون جهداً في هذا السبيل ويعملون على تسخير كافة جهودهم في خدمة المواطن والمقيم في كل أنحاء المراكز والقرى التابعة للمحافظة حيث يبرز ذلك في المشروعات القائمة والتي تم إنجازها والتي يجري تنفيذها حالياً والأعمال اليومية لمكافحة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وغيرها من المشروعات .

واختتم “حافظ” حديثه بالتأكيد على أن تحقيق البلدية للمركز الأول في جائزة التميز البلدي لهو تأكيد على الجهود الكبيرة التي تبذلها البلدية وعلى جهود العاملين فيها خاصة وأن الجائزة اعتمدت على معايير هامة وكبيرة استطاعت البلدية بفضل الله ثم بجهود العاملين بها أن تستوفي هذه الشروط لتحقق التميز على مستوى المنطقة .

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