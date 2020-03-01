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محافظ الوجه المكلف يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

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محافظ الوجه المكلف يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

محافظ الوجه المكلف يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
http://almnatiq.net/?p=838080
دشن محافظ الوجه المكلف يوسف بن صابر الثبيتي اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ، المقام تحت شعار “السلامة أولاً ” بتنظيم من إدارة الدفاع المدني بالمحافظة بمشاركة أكثر من 12 جهة حكومية وأهلية وذلك بمقر مدرسة أبي حنيفة الابتدائية بالمحافظة.
وقدم مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة النقيب أحمد بن سليم المطرفي شرحًا مفصلًا عن الفعاليات المقامة التي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة وتعزيز دور الدفاع المدني والاضطلاع بمسؤولياته في حماية الأرواح والممتلكات مشيرا الفعاليات تتضمن معرض ونشرات توعية يجري توزيعها في عدد من المواقع بالمحافظة .
من جهته نوه محافظ الوجه بالجهود المبذولة من قبل إدارة الدفاع المدني والجهات المشاركة في توعية افراد المجتمع مؤكداً أهمية القطاع ودوره الكبير في الحفاظ على سلامة المجتمع وحمايته.

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