تأهل منتخب تونس إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم ، بعد تخطيه عقبة نظيره المغربي بأربعة أهداف دون مقابل ، خلال مواجهتهما مساء اليوم في الدور نصف النهائي .
وأنهى منتخب تونس شوط المباراة الأول بالتقدم بهدفين دون رد ، حملا توقيع كل من زياد بريمه وشهاب العبيدي في الدقيقتين 21 و23 ، وأضاف فاروق الميموني الهدف الثالث عند الدقيقة 56 ، قبل أن يعزز بريمه بهدف رابع في الدقيقة 60 .
وينتظر المنتخب التونسي في المباراة النهائية ، الفائز من مباراة مصر والسنغال التي تجمع بينهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد.
منتخب تونس يتأهل إلى نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا
تأهل منتخب تونس إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم ، بعد تخطيه عقبة نظيره المغربي بأربعة أهداف دون مقابل ، خلال مواجهتهما مساء اليوم في الدور نصف النهائي .
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