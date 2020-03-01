منتخب تونس يتأهل إلى نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا

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تأهل منتخب تونس إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم ، بعد تخطيه عقبة نظيره المغربي بأربعة أهداف دون مقابل ، خلال مواجهتهما مساء اليوم في الدور نصف النهائي .

وأنهى منتخب تونس شوط المباراة الأول بالتقدم بهدفين دون رد ، حملا توقيع كل من زياد بريمه وشهاب العبيدي في الدقيقتين 21 و23 ، وأضاف فاروق الميموني الهدف الثالث عند الدقيقة 56 ، قبل أن يعزز بريمه بهدف رابع في الدقيقة 60 .

وينتظر المنتخب التونسي في المباراة النهائية ، الفائز من مباراة مصر والسنغال التي تجمع بينهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد.