الأمير منصور بن محمد يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمحافظة حفرالباطن

المناطق - فهد المريخي

دشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن ، اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار “السلامة اولاً” بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية والأهلية وذلك على مسرح مركز رعاية اليتيمات بالمحافظة.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى نائب مدير العمليات للدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن، العقيد محمد فرحان العنزي أوضح فيها أن رعاية سمو محافظ حفر الباطن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تدل على اهتمامه وحرصة على سلامة المواطنين والمقيمين ، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تحتفل مع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية باليوم العالمي للدفاع المدني في الأول من مارس من كل عام ميلادي.

وقد كرم سمو محافظ حفر الباطن الجهات المشاركة والداعمة لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني .