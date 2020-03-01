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نائب أمير منطقة جازان يدشن حملة التوعية بمكافحة حمى الضنك

نائب أمير منطقة جازان يدشن حملة التوعية بمكافحة حمى الضنك
http://almnatiq.net/?p=838108
المناطق - فضة عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم, حملة المشاركة المجتمعية لمكافحة حمى الضنك بجازان التي تنفذها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بالتعاون مع أمانة المنطقة وعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة , بحضور معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني .
واستمع سمو نائب أمير منطقة جازان لشرح من أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالرحمن بن دبي الحربي عن الحملة التي تعد من الحملات المنفذة للتوعية ومكافحة حمى الضنك من خلال تشكل فرق عمل للتثقيف الصحي والمكافحة الميدانية في المنازل، بالاشتراك مع شركاء الحملة الداعمين وفي مقدمتهم جامعة جازان والإدارة العامة للتعليم بجازان وتعليم محافظة صبيا وعدد من الجهات ذات العلاقة والتي ستنفذ طيلة شهر مارس الحالي، وستشهد تنفيذ زيارات ميدانية لأكثر من 60 ألف منزل بمشاركة أكثر من 1500 مشارك و 200 فرقة ميدانية للتثقيف والاستكشاف الحشري في جميع المحافظات بمرافقة ٧٠ فرقة مكافحة من أمانة جازان.
كما اطلع سموه على أهداف الحملة التي تتضمن العديد من الفعاليات المقامة في المدارس والجامعة والفعاليات المجتمعية بالمجمعات التجارية والمرافق العامة وعلى الشواطئ البحرية بالاضافة للعديد من الفعاليات التي تقوم بها اللجان المجتمعية بمشاركة الجهات المشاركة في الحملة.
ودشن سمو نائب أمير منطقة جازان خلال اللقاء الموقع الالكتروني للحملة والذي يحتوي على الإحصاءات التي تنتج عن الحملة ومنصة تدريب التثقيف الصحي الالكتروني الأولى بالمملكة ومن خلالها تقوم صحة جازان بتدريب التثقيف الصحي لمكافحة حمى الضنك لكافة افراد المجتمع.
وأعرب سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بتدشين الحملة، مؤكداً سموه أهمية الحملة والأهداف التي تسعى الجهات المنفذة لها لتحقيقها بالتعاون مع أهالي المنطقة والمقيمين بها ، راجيا العون والتوفيق للقائمين عليها.

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