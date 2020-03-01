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الرئيس التونسي يستقبل سمو وزير الداخلية

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المناطق - واس

استقبل فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية بقصر قرطاج الرئاسي اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ونقل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، لفخامته ، وتمنياتهما – حفظهما الله – للجمهورية التونسية حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار .
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث آخر مستجدات الأحداث على الساحتين العربية و الدولية.
ونوه فخامة الرئيس التونسي خلال الاستقبال بالدور الكبير الذي يبذله مجلس وزراء الداخلية العرب في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الدول العربية وشعوبها، مثمناً الدعم والمتابعة التي يحظى بها المجلس من قبل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب.
حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية ، ومعالي وزير الداخلية بجمهورية تونس هشام المشيشي.

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