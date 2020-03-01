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وزير الداخلية يستقبل رئيس الحكومة التونسية

وزير الداخلية يستقبل رئيس الحكومة التونسية

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الرئيس التونسي يستقبل سمو وزير الداخلية

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نائب أمير منطقة جازان يدشن حملة التوعية بمكافحة حمى الضنك

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المنطقة الشرقية

وزير الداخلية يستقبل رئيس الحكومة التونسية

وزير الداخلية يستقبل رئيس الحكومة التونسية
http://almnatiq.net/?p=838116
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في العاصمة التونسية اليوم، معالي رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية إلياس الفخفاخ.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية .

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