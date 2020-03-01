صحة عسير تنظم أكبر فعالية للمشي في المنطقة يوم الخميس بحديقة المشهد بأبها

المناطق - أبها

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير( حفظه الله ) ؛ تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، يوم الخميس المقبل الموافق ( ١٠-٧-١٤٤١هـ ) ، الحملة الوطنية للمشي تحت شعار “امش 30″، وذلك عند الساعة الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءً ، بممشى حديقة المشهد على طريق آل يوسف بمدينة أبها ، بالشراكة مع المستشفى السعودي الألماني في منطقة عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أن الفعالية تأتي تزامنًا مع الحملة الوطنية للمشي التي ستُطلقها “وزارة الصحة” في جميع مناطق المملكة تحت شعار “امش 30”.

وأضاف : تستهدف الحملة جميع فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة، وتهدف إلى تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة متوسط العمر من ٧٤ عاماً إلى ٨٠ عاماً ، ورفع نسبة الممارسين للمشي من ١٧.٤٪؜ إلى ٣٥٪؜ .

مشيراً إلى أنه سيصاحب الفعالية عدد من المعارض التي تضم فرق طبية متخصصة؛ للتعرف على الطرق الصحية للمشي والأوقات المناسبة والتعامل مع الإصابات، وكذلك قياس كتلة الجسم والتغذية الصحية وبرامج الحمية، وأركان لقياس الضغط والسكر في الدم، والمشي لدى السيدات الحوامل ، وعلاقة المشي بالصحة النفسية ، وركن مخصص للتوعية عن فايروس كورونا المستجد .

وبين أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات الصحية السليمة .

وتشارك جهات حكومية عدة في الحملة من ضمنها تعليم عسير وجامعة الملك خالد والجهات الأمنية المختصة وعدد من الجهات الحكومية الأخرى