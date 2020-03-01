محافظ البكيرية بالإنابة يدشن الدراسة التأسيسية للشارة الخشبية‬⁩ للقادة الكشفيين

البكيرية -محمد المسلم عدسة عبدالله الراشد

دشن سعادة محافظ البكيرية بالإنابة الأستاذ محمد العريفي صباح اليوم الأحد الدراسة التأسيسية للشارة الخشبية لقادة الوحدات الكشفية والمقامة بمركز الملك عبدالله الحضاري بالمحافظة وتستمر ستة أيام لـ 34 دارسا من مختلف مناطق المملكة بحضور سعادة مدير التعليم الدكتور خالد الراجح ومشرف عام النشاط الكشفي بوزارة التعليم الأستاذ نوح الغانمي والقيادات التعليمية .

وفور وصول “العريفي” قام بجولة في المعسكر الكشفي واطلع على البرنامج المعد واستمع لشرح مفصل عن البرنامج من قبل قائد الدراسة الأستاذ عليان البشري الذي بيّن أن الدراسة تعتبر المرحلة الثالثة من مراحل التأهيل الكشفي حيث يصبح فيها القائد مؤهلاً لقيادة الفرق الكشفية و يطبق القائد في هذه الدراسة المهارات الكشفية التي تساعدة في قيادة الفرقة الكشفية وفي هذا البرنامج يدرس العديد من البرامج التي تعنى بالمتدربين في الجانب الفني كالخطط وتنمية الموارد والمجتمع والعلاقات العامة وكيفية الاستفادة منها في جميع المراحل الكشفية وفيها يتم التطبيق العملي من خلال الورش المعدة لذلك معرباً عن شكره وتقديره لسعادة المحافظ ولسعادة مدير التعليم على تشريفهم وحضورهم هذا البرنامج.

وأوضح مشرف عام النشاط الكشفي بوزارة التعليم الأستاذ نوح بن علي الغانمي أن إقامة الفعاليات الكشفية تأتي وفق سياسة تنمية القيادات والتي تحرص وزارة التعليم على القيام برسالتها التربوية بإيجاد قيادات تستطيع القيام بمهامها الكشفية والتطوعية بفاعلية كبيرة، ولتكون موارد قيادية متميزة كماً وكيفاً، والتعامل معها في إطار رؤية متكاملة، مقدماً شكره لسعادة مدير التعليم بمحافظة البكيرية والزملاء في قسم النشاط الطلابي على تنظيم هذه الفعالية.

وبيّن رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ إبراهيم بن صالح الدريبي أن الهدف من الدراسة هو إكساب المتدربين مختلف المعارف والمهارات الكشفية النظرية والتطبيقية من خلال العلوم والمهارات التي يتلقاها المتدربين ، وبيّن أن تعليمات وأساسيات الدراسة تتم وفق أدلة جمعية الكشافة العربية السعودية والدليل التنظيمي الخليجي.

وفي الختام كرّم سعادة محافظ البكيرية بالإنابة ومدير التعليم الداعمين والمشاركين واللجان العاملة وبين “الراجح ” أن الهدف من الدراسة التأسيسية للشارة الخشبية هي إكساب المتدربين الحاصلين على الدراسة الأولية مختلف المعارف والمهارات الكشفية النظرية والتطبيقية، معرباً عن شكره وتقديره لسعادة محافظ البكيرية بالإنابة على حضوره وتشريفه حفل التدشين ولقسم النشاط الطلابي -النشاط الكشفي – ولجميع العاملين .

